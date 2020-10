Biden obvinil Trumpa, že kapituloval před pandemií covidu

Meadowsovo vyjádření nebylo podle Bidena přeřeknutím, ale "upřímným uznáním toho, co bylo zjevně strategií prezidenta Trumpa od začátku krize: mávat bílou vlajkou porážky a doufat, že virus odejde, když jej bude ignorovat".

Podle bývalého viceprezidenta USA není se současnou hlavou státu překvapením, že "se virus nekontrolovaně šíří zemí a dokonce i po Bílém domě". Nákaza koronavirem se aktuálně potvrdila u šéfa kanceláře viceprezidenta Mikea Pence a "několika dalších členů viceprezidentovy kanceláře". Už dříve se jím infikoval i prezident Trump, jeho manželka Melania a syn Barron.

Personální šéf Bílého domu v rozhovoru se stanicí CNN dnes řekl, že současná administrativa "nebude kontrolovat pandemii". "Budeme kontrolovat skutečnost, že dostaneme vakcínu a léky," uvedl.

K vývoji pandemie v USA se dnes na předvolebním mítinku ve státě New Hampshire vyjádřil i sám prezident Trump. Podle něj vláda situaci zvládá a i bez vakcíny dokáže zploštit křivku nákazy. "Bude to za námi. A víte, kdo to dokázal. Já. Věřili byste tomu?" řekl republikánský prezident shromážděným příznivcům.

Pandemie covidu-19 je jedním z velkých témat před nadcházejícími prezidentskými volbami v USA, plánovanými na 3. listopadu. V předběžném či korespondenčním hlasování už ale odvolilo přes 58 milionů Američanů.

Podle americké Univerzity Johnse Hopkinse (JHU), která dlouhodobě sleduje vývoj pandemie, se virem SARS-CoV-2 nakazilo už více než 8,6 milionu obyvatel USA. S covidem-19 jich zemřelo přes 225.000.

Podle amerického Střediska pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) Spojené státy v pátek zaznamenaly přes 84.000 nakažených, což je dosud nejvyšší denní údaj. Denně nyní v USA s covidem-19 umírá v průměru 900 lidí. Například stát New York, který byl jedním z ohnisek šíření nákazy ve Spojených státech, zaznamenal od začátku epidemie už přes půl milionu nakažených.