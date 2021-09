Biden odsoudil zásah na koních proti migrantům v Texasu, avizoval "následky"

S odkazem na současné vyšetřování oznámil, že "to bude mít následky". Vůči hromadnému vyhošťování běženců zpět na Haiti se ovšem podobně nevymezil.

Americký prezident vývoj komentoval v odpovědi reportérce, která nedávné dění na americko-mexické hranici označila za chaos a Bidenovi připomenula, že před loňskými volbami sliboval obnovení "morální pověsti" Spojených států a konec tvrdé imigrační politiky tehdejšího prezidenta Donalda Trumpa. "Selhal jste s tímto slibem? Tohle se děje pod vaším dozorem," uvedla novinářka.

"Samozřejmě, že na sebe beru zodpovědnost, jsem prezident," reagoval Biden. Následně kritizoval zásah pohraničníků na koních, kteří se v neděli u řeky Rio Grande postavili do cesty migrantům přicházejícím z Mexika. Novináři pak zachytili, jak jezdci některé běžence tmavé pleti nahání po břehu a jak nejméně jeden z nich zastrašuje přítomné svými otěžemi.

"Je to nehorázné. Slibuji vám, že ti lidé za to zaplatí," prohlásil Biden. "Probíhá vyšetřování a bude to mít následky. Bude to mít následky. Je to ostuda, ale je to i víc než ostuda. Je to nebezpečné, je to špatně. (...) Jednoduše tohle nejsme my," pokračoval.

Jeho vláda ovšem nečelí kritice jen kvůli incidentu u Rio Grande, ale i kvůli využívání opatření z Trumpovy éry k okamžitým deportacím migrantů zpět do jejich domovských zemí. V případě tábora u texaského města Del Rio tvořili většinu z původních skoro 15.000 migrantů lidé z Haiti a úřady už nejméně 1400 z nich poslaly v letadlech zpět. Jejich vlast přitom trápí extrémní chudoba a mocenská krize, kterou prohloubil červencový atentát na prezidenta Jovenela Moïseho.

Za hromadné deportace na Haiti vládu kritizoval kromě jiných lídr Bidenovy Demokratické strany v americkém Senátu Chuck Schumer. Vysoký komisař OSN pro uprchlíky Filippo Grandi zase upozornil, že postup amerických úřadů může být v rozporu s mezinárodním právem. Ve středu na svůj post rezignoval zvláštní vyslanec USA na Haiti Daniel Foote, který v rezignačním dopise vyhošťování označil za "nelidské".

Americké úřady zároveň část haitských migrantů zadržených u texaského pohraničního tábora pouští na americké území. Další nejméně stovky běženců se odebraly zpět do Mexika kvůli obavě z nuceného odletu zpět do vlasti. Zástupce texaského okresu, kde leží město Del Rio, dnes agentuře AP řekl, že v táboře pod místním mostem spojujícím Mexiko a USA už zůstávalo jen 225 lidí.