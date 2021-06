Biden ohlásil dohodu se senátory na investicích do infrastruktury

Aktualizováno 19:50 — Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Americký prezident Joe Biden dnes po mnoha týdnech jednání mezi Bílým domem a Kongresem ohlásil dosažení dohody ohledně investic do infrastruktury. Podle deníku The New York Times a agentury AP se zřejmě přiklonil k plánu od skupiny složené z demokratických i republikánských senátorů, který počítá s novými výdaji ve výši skoro 600 miliard dolarů (skoro 13 bilionů Kč).