Biden se chystá na právní bitvy po prezidentských volbách

Biden najal experta na volební právo Marca Eliase, který povede skupinu zaměřenou na "ochranu přístupu voličů k hlasování a na spravedlivé a přesné sčítání hlasů" v každém z amerických států. Vlastní skupinu zaměřenou na dodržování volebního práva Američanů povede někdejší ministr spravedlnosti Eric Holder. Někdejší právní zástupci americké vlády Donald Verrilli a Walter Dellinger pak budou mít na starost vedení případných soudních sporů o výsledek voleb.

Podle vyjádření Bidenovy kampaně mají skupiny "průbojně" reagovat na snahy o potlačení volebního práva a zároveň identifikovat a bojovat proti "cizímu vměšování a dezinformacím ze zahraničních a domácích zdrojů".

Biden dnes ze svého domova se státě Delaware prohlásil, že americký lid bude trvat na tom, aby byl započítán každý hlas. "Jsem přesvědčený, že se Trump bude snažit, aby tomu tak nebylo, ale jsem si jistý, že americký lid na tom bude trvat," řekl poté, co ve svém domovském státě již odezvdal svůj hlas. Tamní zákony totiž umožňují hlasovat v předstihu před samotným konáním voleb.

Trump v posledních měsících opakovaně hovoří o tom, že listopadové volby by mohly být zmanipulované především proto, že se kvůli pandemii covidu-19 podle očekávání výrazně zvýší počet lidí, kteří svůj hlas odevzdají poštou. Trump přitom bez předložení pádných důkazů tvrdí, že korespondenční hlasování budou provázet volební podvody. Několikrát také prohlásil, že by poštovní hlasování mohlo uškodit vyhlídkám republikánů, protože by s sebou zřejmě přineslo vyšší volební účast, než je obvyklé.

Prezident proto v minulosti odmítl jasně říci, že v případě prohry přijme výsledek voleb, a několikrát navrhl, že by se volby měly odložit, k čemuž však nemá pravomoc.

Také republikáni zapojili do svých volebních štábů týmy právníků, kteří v poslední době vyvinuli značné úsilí ve snaze zabránit některým státům v zaslání poštovních volebních lístků všem registrovaným voličům. Ve většině států přitom musí voliči o korespondenční lístky žádat sami předem, na některým místech pak musí pro distanční hlasování uvést i oprávněný důvod. Republikáni tvrdí, že americký volební systém není připravený na náhlé zavedení plošné korespondenční volby a mohl by být v listopadu zahlcen, což by vedlo k nesrovnalostem. Experti tvrdí, že rozsáhlé podvody jsou v USA výjimečné a že významná manipulace s volebními lístky by byla jen složitě proveditelná.

Obě strany se přitom připravují na případný zmatek, který by mohl nastat po volbách. Podle některých scénářů není vyloučeno, že by se podle hlasů odevzdaných osobně v urnách mohl prohlásit za vítěze Trump, korespondenční hlasovací lístky, jejichž ověření a sčítání je složitější a může trvat i několik dní, by však nakonec mohly výsledek zvrátit v Bidenův prospěch. V takovém případě lze očekávat, že se obě strany střetnou u soudů.