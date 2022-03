Biden varuje: Putin je čím dál zoufalejší, zvažuje použití chemických zbraní na Ukrajině

"Putin je přitlačený ke zdi. V současné době mluví o nových operacích pod falešnou vlajkou, které připravuje, včetně tvrzení, že my v Americe máme v Evropě biologické i chemické zbraně, což prostě není pravda," prohlásil šéf Bílého domu. "Naznačují také, že Ukrajina má na svém území biologické a chemické zbraně. To je jasné znamení, že uvažuje o použití obou těchto zbraní," dodal Biden.

Ruské velvyslanectví ve Washingtonu na žádost o komentář bezprostředně nereagovalo.

Výroky amerického prezidenta se shodují s dřívějšími komentáři představitelů Washingtonu a západních spojenců, kteří Moskvu obvinili z šíření falešných zbraní. Kreml podle nich opakuje neprokázaná tvrzení, že Ukrajina má program biologických zbraní, a připravuje si tak půdu k tomu, aby je sám použil.

Bezpečností poradce amerického prezidenta Joea Bidena Jake Sullivan v pondělí hovořil se svým ruským protějškem Nikolajem Patruševem. Podle Reuters ho varoval před důsledky "případného ruského rozhodnutí použít na Ukrajině chemické nebo biologické zbraně". Bílý dům neupřesnil, o jaké důsledky by se mělo jednat.

Biden také potvrdil, že Rusko v sobotu použilo hypersonické střely Kinžal ke zničení velkého podzemního skladu ukrajinských raket a munice v Ivano-Frankivské oblasti na jihozápadě země. Jeden z členů Bidenovy administrativy dodal, že dopad útoku ale není znám.



Podle deníku Bloomberg.com americký prezident Joe Biden říká, že ruské použití hypersonické střely proti Ukrajině bylo znamením, že prezident Vladimir Putin je čím dál zoufalejší, a varoval před novými náznaky možných kybernetických útoků.

