Blinken žádal Lavrova, aby Rusko volilo k řešení krize kolem Ukrajiny diplomacii

Zdroj z amerického ministerstva zahraničí citovaný agenturou Reuters třicetiminutové jednání ministrů označil za "profesionální a otevřené".

"Ministr zahraničí zdůraznil, že USA spolu s partnery a spojenci chtějí pokračovat ve výměně názorů s Ruskem v otázce vzájemné bezpečnosti. Řekl také, že nová invaze (Ruska) na Ukrajinu bude mít rychlé a vážné důsledky," uvádí se v prohlášení Blinkenova úřadu.

Rusko, které roku 2014 anektovalo ukrajinský poloostrov Krym a podpořilo proruské separatisty v Donbasu, k hranici s Ukrajinou stáhlo asi 100.000 vojáků. Popírá obavy Západu, že chystá invazi do sousední země, avšak sepsalo seznam bezpečnostní záruk, které od Západu požaduje. Patří k nim ujištění, že se NATO nebude rozšiřovat dále na východ a nepřijme za člena Ukrajinu.

Rusko poslalo vojáky i do Běloruska, avšak tvrdí, že je to kvůli jejich účasti na vojenském cvičení, které se bude konat od 10. do 20. února.

Očekává se, že by se ruský prezident Vladimir Putin, který o Ukrajině naposledy mluvil v prosinci, mohl k věci vyjádřit po dnešním jednání s maďarským premiérem Viktorem Orbánem.

Putin dnes hovořil telefonicky s italským premiérem Mariem Draghim, který rovněž upozornil, že další zhoršení krize bude mít vážné důsledky. V minulosti se ruský prezident dvakrát spojil s francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem, podle mluvčího Kremlu Dmitrije Peskova by mohl v příštích dnech hovořit i s britským premiérem Borisem Johnsonem, který má dnes jednat v Kyjevě.