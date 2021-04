Brazilská mutace na Děčínsku nemusí být podle viroložky ze zahraničí

"V principu nemusí být mutace importem, ale konvergentni evolucí variant v ČR, které se tlakem imunitního systému dopracovaly ke stejnému obrazu," uveda Tachezy, která je členkou iniciativy vědců Sníh. Konvergentní evolucí se označují procesy, kdy se pod stejnými vnějšími podmínkami vyvíjejí různé nepříbuzné druhy k podobnému výsledku. Pokud by ale šlo o zavlečení ze zahraničí, je to podle Tachezy zásadní pochybení při kontrole vstupu cestovatelů do ČR.

Také podle Jiřincové se pravděpodobně jedná o konvergentní mutaci. "Je spíše pravděpodobné, že s pomalou vakcinací u nás budeme vytvářet evoluční tlak vedoucí k tvorbě variant nesoucích (mutaci) E484K, případně jiné únikové mutace," uvedla na dotaz ČTK. Mutace E484K je jihoafrická. Jako únikovou ji odborníci označují proto, že viru umožňuje unikat protilátkám dříve vytvořeným imunitním systémem proti starším mutacím, se kterými se setkal.

Přímo na populaci v Jihoafrické republice byly testované vakcíny AstraZeneca, Novavax a Jenssen od Johnson & Johnson. Účinnost byla nižší zejména u látky od AstraZeneca. Podle imunologa Václava Hořejšího z Ústavu molekulární genetiky Akademie věd ČR na tuto mutaci byla vyzkoušená čínská vakcína používaná v Brazílii a je účinná.

Kvůli výskytu dvou samostatných případů brazilské mutace a pokračujícímu vysokému záchytu nových případů covidu-19 na Děčínsku se tam otevřou školy až o týden později než jinde v ČR. Další dva záchyty starší, méně nebezpečné brazilské mutace odhalila koncem února Fakultní nemocnice Brno.