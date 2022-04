Česko by mohlo nahradit Rusko v Radě OSN pro lidská práva

Kulhánek se dnes v New Yorku sešel s ministryní obrany Janou Černochovou a zástupci její delegace, mluvili mimo jiné o snaze ČR aktivněji vystupovat v rámci mírových misí OSN.

Ministerstvo zahraničí oznámilo snahu nahradit vyloučené Rusko v Radě OSN pro lidská práva (UNHRC) v pátek. Ve stejný den podle Kulhánka oficiálně v OSN podalo kandidaturu, nyní čeká na rozhodnutí, jak budou zorganizovány volby. UNHRC je orgán OSN sdružující 47 států, jehož cílem je prosazování a ochrana lidských práv po celém světě.

Valné shromáždění OSN schválilo 7. dubna přerušení členství Ruska v UNHRC kvůli zprávám, že ruští vojáci na Ukrajině vraždí civilisty. Rusko se následně mandátu vzdalo a místo v radě, které je určeno pro skupinu zemí východní Evropy, zůstalo neobsazené. Podle Kulhánka by se volby mohly konat do dvou týdnů až do měsíce.

"My si samozřejmě věříme, co se týče lidských práv a jejich obhajoby máme nejen v OSN velmi dobré renomé. To si myslím, že naší kandidatuře může pomoci," poznamenal Kulhánek. Nemá zatím informace, že by se jiná země chystala o kandidaturu také ucházet.

O novém členovi musí rozhodnout Valné shromáždění OSN v New Yorku, samotná rada zasedá v Ženevě. Česko mělo svého zástupce v UNHRC zatím třikrát, členství je tříleté. Protože Rusko už část svého mandátu vyčerpalo, trval by český mandát asi rok a půl.

Černochová českou kandidaturu ocenila. Za situace, kdy ruská armáda útočí na Ukrajinu, je mezinárodní úsilí omezit vliv Ruska v institucích OSN, jako je UNICEF nebo Rada pro lidská práva, podle ní to nejmenší, co lze nyní v této organizaci dělat. "Podporuji, aby Česká republika Rusko v UNHCR vystřídala. Mám problém i s Ruskem v Radě bezpečnosti, kde jako agresor rozhoduje samo o sobě. To je proti dobrým mravům," řekla.

S Kulhánkem mluvila také o snaze Česka zvýšit zapojení do mírových misí OSN. Česká republika nyní podle vojenského poradce velvyslance Petra Vohralíka nabízí, že může od roku 2024 vyslat na tyto mise jednotku rychlé reakce o síle až 80 vojáků.

Kulhánek za prioritní označil působení české armády v rámci NATO a Evropské unie, v případě zájmu ze strany OSN by ale ČR byla připravena nasadit výhledově nabízenou jednotku o 80 vojácích v rámci mírových misí v Libanonu, Mali, Kypru nebo na Golanech. V úvahu by připadala i případně nově vzniklá mise, ale to by bylo na rozhodnutí české vlády a Parlamentu, poznamenal velvyslanec Kulhánek.