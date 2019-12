Diktátor Maduro vyhrál? Guaidó čelí skandálu, venezuelská opozice se rozpadá

Podle posledního průzkumu soukromé společnosti Datanálisis klesla Guaidóovi od února podpora ze 60 procent na listopadových 42 procent. Před pár dny se navíc objevily zprávy o možné korupci několika opozičních poslanců.

Juan Guaidó na skandál desítky poslanců v úterý reagoval prohlášením, že parlament, jehož je předsedou, ustaví komisi k vyšetření této kauzy. Zdůraznil, že režim Nicoláse Madura a jeho předchůdce Huga Cháveze "za 20 let nevyšetřoval žádný korupční skandál" svých členů.

En radical diferencia con 20 años de escándalos de corrupción de la dictadura y 400 mil millones de dólares en daño patrimonial al Estado venezolano, que nunca debatieron, discutieron o averiguaron, hoy abrimos una investigación seria y transparente de cara al país. pic.twitter.com/Jl1GVQcfoh — Juan Guaidó (@jguaido) December 3, 2019

"Žádám Venezuelany, aby viděli ten radikální rozdíl mezi kroky naší prozatímní vlády, která okamžitě nařizuje vyšetřování, a 'diktaturou'," uvedl Guaidó. Toho v lednu uznal opozicí ovládaný parlament prozatímním prezidentem, když poslanci odmítli nový Madurův mandát, protože podle opozice i EU a řady zemí regionu vzešel z nesvobodných voleb. Za dočasnou hlavu země Guaidóa uznalo přes 50 států, Rusko, Čína anebo Turecko ale dál stojí za Madurem.

Vyšetřování se má týkat desítky poslanců, včetně dvou z Guaidóovy strany, o nichž v neděli investigativní portál Armando.info napsal, že lobbovali u kolumbijské prokuratury a u amerického ministerstva financí za kolumbijského podnikatele Carlose Lizcana, podezřelého z korupce v souvislosti s venezuelským státním programem potravin na příděl.

Tento skandál může podle venezuelské politoložky Luz Mely Reyesové dále oslabit Guiadóovu pozici a ještě více rozklížit opozici. Ta se začala rozpadat v létě, když selhaly rozhovory se zástupci Madurovy vlády.

"Juan Guaidó zůstává nesporným lídrem opozice," citovala agentura Reuters Emilia Grateróna z vedení Guaidóovy strany Vůle lidu. I on nicméně přiznal, že nejnovější skandál může opozici rozklížit.

"Přišel konec éry harmonie a jednoty," komentoval současnou situaci ve venezuelské opozici místní analytik Dimitris Pantoulas. Ani Reyesová už nevěří v to, v co věřila před deseti měsíci. "Mnozí si tehdy mysleli, že pád Madurovy vlády je nevyhnutelný... Ti skeptičtější, včetně mě, ho očekávali v řádu týdnů," řekla Reyesová deníku The Washington Post. "Nyní se zdá, že nejenže Maduro zůstane u moci, ale že Guaidó navíc ztrácí podporu," dodala.

Podporu Guaidó ztrácí také v ulicích, kam se mu minulý měsíc nepodařilo dostat větší počty lidí na protivládní protesty. Důvodem je podle analytiků frustrace z toho, že změna režimu stále nepřichází, i to, že lidé v této krizí sužované zemi mají existenční starosti.

"Mým každodenním pochodem je cesta pro vodu a plyn. Nemůžu ztrácet čas jinými záležitostmi," citoval minulý měsíc dřívější účastnici protestů server BBC Mundo. "Pochody v ulicích jsme ničeho nedosáhli, jen jsme riskovali, že nás zmlátí nebo zatknou," připomněla perzekuce Madurova režimu.