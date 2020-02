Dvě minuty do soudného dne? Analytička mluví o politikaření a ignorování vědy

Vědce nahradili politici

Přesto se nabízí otázka, zda je svět nebezpečnější než na vrcholu studené války, například během karibské raketové krize v říjnu 1962, konstatuje analytička. Deklaruje, že na základě objektivního zhodnocení světových událostí by Hodiny posledního soudu měly být posunuty dozadu, nebo alespoň zůstat na místě.

To, že jsou hodiny posunovány neúprosně kupředu, přisuzuje Gellerová převážně liberální interpretaci dění ve světě uvedeným časopisem. "Bulletin dříve zahrnoval vyrovnanou skupinu rozličných jaderných vědců jako Albert Einstein a J. Robert Oppenheimer," připomíná analytička. Dodává, že to již dávno neplatí a nyní časopisu přesedá politik, bývalý kalifornský guvernér Jerry Brown.

Hodnocení časopisu tak vnímá Spojené státy jako hlavní zdroj destabilizace a ignoruje, ne-li přímo odmítá, americké snahy zastavit provokace svých protivníků a učinit svět bezpečnějším, tvrdí Gellerová. Poukazuje, že Bulletin například viní z obnoveného úsilí Teheránu obohacovat uran americké odstoupení od dohody o íránském jaderném programu (JCPOA), ačkoliv Írán by tak mohl činit bez jakýkoliv omezení či hrozby sankcí, až by dohoda vypršela.

"S ohledem na íránskou podporu terorismu a nepřátelské akce vůči Spojeným státům a jejich spojencům na Blízkém východě ještě před tím, než Spojené státy od JCPOA odstoupily, by Írán bohatší o miliardy dolarů po uvolnění sankcí plus svobodou obohacovat uran dramaticky zvýšil šanci vojenského konfliktu," píše analytička. Tvrdí, že nyní mohou USA Teherán odradit od zisku jaderné zbraně hrozbou trestu a zároveň uvalit sankce omezující množství zdrojů, které íránský režim může vynaložit do jaderného programu.

Výsledkem nedávných íránských nepřátelských akcí je to, že v očích zbytku světa začal Teherán konečně klesat, když odhalil své agresivní záměry a jednání, libuje si Gellerová. Naopak se jí nelíbí, že Bulletin kritizuje to, co popisuje jako americký "šikanující a výsměšný tón" vůči protivníkům, který vede k "útoku na kontrolu zbrojení".

Maskovaný aktivismus

Takové obvinění podle analytičky zcela opomíjí rozsáhlé porušování těchto dohod o otevřeném nebi, konvenčních silách v Evropě, chemických zbraních a raketách středního dosahu ze strany Ruska, které navzdory flagrantnímu porušování poslední uvedené smlouvy obviňuje Spojené státy z provokací, ačkoliv samo vyvíjí nové destabilizující zbraňové systémy nespadající pod smlouvu New START, například střely s plochou dráhou letu na jaderný pohon či podvodní jaderný dron.

Pokud si Spojené státy chtějí udržet svůj odstrašující jaderný potenciál a nezaostávat za Ruskem a Čínou, musejí pokračovat v modernizaci svého arzenálu, míní Gellerová. Nelíbí se jí, že Bulletin ignoruje podporu tohoto projektu ze strany dvou posledních amerických administrativ i představitelů americké bezpečnostní komunity a nabádá k omezení modernizace, zatímco vychvaluje destabilizační opatření jako zřeknutí se prvního jaderného úderu.

Komentář v originálním znění si můžete přečíst zde.

"Skutečné záměry Bulletinu září skrze zahrnutí neostatečného progres (amerického) prezidenta (Donalda) Trumpa v jaderné dohodě se Severní Koreou mezi důvody k alarmistickému hodnocení hrozby soudného dne, ačkoliv Severní Korea dva roky netestovala jadernou zbraň," pokračuje analytička. Za ironii považuje to, že časopis neposunul hodiny v roce 2016, v éře amerického prezidenta Baracka Obamy, kdy KLDR provedla dva atomové výbuchy a oznámila vývoj vodíkové bomby.

Zakladatelé Bulletinu chtěli, aby sloužil jako platforma pro plnění morálních povinností vědců a varoval veřejnost před nebezpečím jaderných zbraní, uvádí Gellerová. Vysvětluje, že hodiny se měly pohybovat na základě vědeckých expertíz rozvoje jaderných zbraní, jako například v roce 1974, kdy byl rozvíjen systém MIRV, tedy osazení jedné rakety mnoha hlavicemi schopnými útočit na různé cíle.

Hodiny se postupně stávají stále méně vědeckým a o to více aktivistickým nástrojem, kritizuje analytička. Upozorňuje, že časopis v souvislosti s posunem ručiček kupředu ani jednou nezmínil nové ruské zbraňové systémy, ale místo toho pranýřuje náznaky Spojených států, že smlouva New START nemusí být prodloužena, zatímco vychvaluje Rusko za snahu o její prodloužení. To je podle Gallerové posun od objektivního vědeckého hodnocení k jasnému zlehčování nepřátelských provokací a kritice kroků současné americké administrativy, který dokonce přiměl bývalého předsedu sponzorů časopisu navrhnout zrušení Hodin posledního soudu.

"Ačkoliv prosazovat liberální agendu není zločin - a to i takovou, která fatálně opomíjí realitu - je neupřímné a nebezpečné maskovat takový politický aktivismus pláštěm vědecké autority," píše závěrem analytička.