Facebook jako doména dezinformací: Zuckerberga kritizují vědci i jeho zaměstnanci

Deník The Washington Post v minulých dnech zveřejnil řadu stížností týkajících se vztahu mezi americkým prezidentem a ředitelem Facebooku, Markem Zuckerbergem. Zaměstnanci v nich označují vztahy mezi Bílým domem a vedením společnosti jako „nekalé“.

Někteří navíc vyslovili určité podezření, že Trump hodlá Facebook zneužít ve prospěch své předvolební kampaně. Podle výpovědí jistých zaměstnanců není tato benevolence ze strany Facebooku náhodná. Domnívají se, že Trump svými příspěvky testuje, jaký obsah si může dovolit zveřejnit bez toho, aniž by byl Facebookem automaticky odebrán.

Řadu z nich navíc postoj Zuckerberga a zbytku vedení společnosti k otázce obsahu prezidentova příspěvku překvapil. Sám Zuckerberg totiž už dříve prohlásil, že pravidla společnosti zakazující sdílet nebo publikovat příspěvky vyvolávající násilí, se vztahují i na politické lídry.

Trumpův příspěvek reagující na masové protesty ve spojitosti s násilnou smrtí George Floyda obsahující citát „když začne rabování, začne střelba“ vyhodnotil Twitter jako obsah povzbuzující násilí a příspěvek byl skryt. Podobně se zachoval i Snap Inc., který přestal propagovat prezidentův účet.

Facebook příspěvek ale nestáhl. Dle zaměstnanců o tom vedení společnosti rozhodlo krátce poté, co Zuckerberg údajně mluvil s prezidentem po telefonu. Později své rozhodnutí Zuckerberg odůvodnil tím, že politici mohou být dotlačeni k odpovědnosti za svá slova pouze tak, že se dostanou k uším lidí.

Krátce před uveřejněním daného příspěvku podepsal Trump vládní nařízení upravující sekci 230 Mravního komunikačního zákona. Právě tato sekce zbavuje určité společnosti provozující sociální sítě, jako je Facebook, zodpovědnosti za obsah zveřejněný na těchto platformách jejich uživateli.

Toto nařízení bylo vydáno jen krátce poté, co Twitter označil dva z Trumpových příspěvků vztahujících se k možnosti korespondenční volby během listopadových voleb za klamavé.

Přístup Facebooku k Trumpovým příspěvkům kritizují i vědci, kteří se podílejí na výzkumu financovaném právě Zuckerbergem a jeho manželkou. Přes 140 vědců se vyslovilo, že Facebook by neměl sloužit k „šíření desinformací a pobuřujících výroků“.

Deník Business Insider zveřejnil dopis adresovaný samotnému Zuckerbergovi, ve kterém ho vědci vyzývají k přehodnocení politiky společnosti v souvislosti s nakládáním s desinformačními a nenávistnými příspěvky.

Stovky zaměstnanců společnosti Facebook se rozhodly své rozhořčení demonstrovat prostřednictvím virtuální stávky. Stalo se tak poprvé za 16 let firemní historie. V pátek Zuckerberg přislíbil, že vedení znovu otázku agendy Facebooku ve spojitosti s násilím projedná.

Ve svém dopisu zaměstnancům Zuckerberg oznámil, že se vedení bude zabývat především dvěma oblastmi, v rámci kterých by mohlo dojít ke zpřísnění opatření Facebooku. První se týká diskuzí a výhružek, které zmiňují užití nepřiměřené policejní nebo státní moci, do druhé kategorie by spadaly kontroverzní příspěvky v době sociálních nepokojů a násilných konfliktů.