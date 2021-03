Očkování v Africe se rozjíždí. Očkovací kampaň COVAX dodala statisíce vakcín

Ghana jako první obdržela zásilku 600 000 kusů vakcín proti koronaviru díky iniciativě, která má zajistit spravedlivou distribuci vakcín. Kampaň je výsledkem spolupráce Světové zdravotnické organizace (WHO), Světové aliance pro vakcíny a imunizaci (Gavi) a Koalice pro inovace epidemické připravenosti (CEPI).

V Ghaně se zatím nakazilo více než 80 700 lidí, z nichž přes 580 pandemii podlehlo.

Cílem kampaně COVAX je rozdistribuovat až 2 miliardy vakcín do 190 zemí světa, z nichž 92 je zemí méně vyspělých. V první vlně mají být určeny zejména zdravotníkům a rizikovým skupinám. Jen do Afriky má letos směřovat na 600 milionů dávek.

Do dalších zemí by vakcíny měly dle WHO doputovat během následujících dnů. Mezi nimi by se měl objevit i Pfizer/BioNTech. Dle ředitelky pro imunizaci WHO, doktorky Katherine O’Brienové se dle statistik k počátku února po světě rozdistribuovalo 108 milionů dávek vakcíny, z nichž 75 % šlo pouze do deseti zemí.

COVAXu se doposud podařilo vybrat 6 miliard dolarů. Mezi nejštědřejší dárce patří Spojené státy, které kampani přislíbily 4 miliardy dolarů, a Velká Británie, která přispěla částkou 734 milionů dolarů.