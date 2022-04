Jihozápad USA zasáhly požáry a silný vítr, tisíce evakuovaných

"Je to srdcervoucí, je to hrozné," řekla mluvčí okresu San Miguel, kde požáry zuří. "Jakmile lidi odejdou (z oblasti), tak už je nepouštíme zpátky, je to velmi vážná, neutěšená situace," dodala.

Dvě ohniska se spojila v jedno asi 50 kilometrů severovýchodně od města Santa Fe, ve státě Nové Mexiko přitom celkově vzniklo přes deset různých požárů. Podle místních činitelů silný vítr roznáší jiskry až kilometr a půl od plamenů, takže začíná hořet i další suchý podrost.

"Dotkne se to mnohých domovů a budov, panuje tady velmi chaotická situace," řekl jeden z místních hasičů Stewart Turner.

Rostoucí průměrné teploty v posledním desetiletí způsobily na jihozápadě USA úbytek trvalé sněhové pokrývky, v důsledku čehož začínají v oblasti požáry každý rok v dřívějším období, než bývalo obvyklé.

Dlouhodobé sucho je podle klimatologů intenzivnější kvůli změnám klimatu. "V Novém Mexiku hoří několik požárů, v Arizoně hoří také několik požárů, což pro toto období není normální," řekla Laura Rabonová, která je mluvčí parku Lincoln National Forest na jihu Nového Mexika. Minulý týden tam při požárech zemřeli dva lidé.