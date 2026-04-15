Počasí bude o víkendu nevyzpytatelné. Vyplatí se mít po ruce deštník

Poměrně teplý, ale místy také celkem deštivý. Takový má být nadcházející dubnový víkend podle aktuální předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). Nejvyšší teploty překročí dvacítku, někde ale může spadnout až 15 milimetrů srážek za jediný den.
V sobotu bude jasno či polojasno. V Čechách ale v průběhu dne začne od západu přibývat oblačnosti a dojde na první přeháňky. Spadnou však maximálně tři milimetry deště. Sobota bude teplejším z víkendových dní, maxima vyšplhají až na 22 stupňů.
Neděle má být chladnější a deštivější. Předpověď očekává oblačno až zataženo. Místy hrozí déšť, ojediněle může spadnout až 15 milimetrů srážek. Nejvyšší teploty tentokrát vystoupají jen na 17 stupňů.
Předpověď na sobotu:
Jasno až polojasno, při zvětšené oblačnosti ojediněle přeháňky. Později v Čechách od západu přibývání oblačnosti a na západě místy s deštěm nebo přeháňkami. Nejnižší noční teploty 8 až 3 °C. Nejvyšší denní teploty 17 až 22 °C. Slabý proměnlivý vítr, přes den přechodně ze severních směrů do 4 m/s.
Předpověď na neděli:
Oblačno až zataženo, později částečné ubývání oblačnosti. Místy, přechodně četnější, déšť nebo přeháňky. Nejnižší noční teploty 9 až 5 °C. Nejvyšší denní teploty 12 až 17 °C. Slabý, během dne mírný severozápadní vítr 2 až 6 m/s.
Související
Aktuálně se děje
Zdroj: Jan Hrabě