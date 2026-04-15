Počasí bude o víkendu nevyzpytatelné. Vyplatí se mít po ruce deštník

Jan Hrabě

15. dubna 2026 7:00

Jaro, ilustrační fotografie. Foto: Mariusz Stankowski / INCORP images

Poměrně teplý, ale místy také celkem deštivý. Takový má být nadcházející dubnový víkend podle aktuální předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). Nejvyšší teploty překročí dvacítku, někde ale může spadnout až 15 milimetrů srážek za jediný den.

V sobotu bude jasno či polojasno. V Čechách ale v průběhu dne začne od západu přibývat oblačnosti a dojde na první přeháňky. Spadnou však maximálně tři milimetry deště. Sobota bude teplejším z víkendových dní, maxima vyšplhají až na 22 stupňů. 

Neděle má být chladnější a deštivější. Předpověď očekává oblačno až zataženo. Místy hrozí déšť, ojediněle může spadnout až 15 milimetrů srážek. Nejvyšší teploty tentokrát vystoupají jen na 17 stupňů. 

Předpověď na sobotu:

Jasno až polojasno, při zvětšené oblačnosti ojediněle přeháňky. Později v Čechách od západu přibývání oblačnosti a na západě místy s deštěm nebo přeháňkami. Nejnižší noční teploty 8 až 3 °C. Nejvyšší denní teploty 17 až 22 °C. Slabý proměnlivý vítr, přes den přechodně ze severních směrů do 4 m/s.

Předpověď na neděli:

Oblačno až zataženo, později částečné ubývání oblačnosti. Místy, přechodně četnější, déšť nebo přeháňky. Nejnižší noční teploty 9 až 5 °C. Nejvyšší denní teploty 12 až 17 °C. Slabý, během dne mírný severozápadní vítr 2 až 6 m/s.

včera

Výhled počasí na měsíc. Nejtepleji má být kolem květnových svátků

Související

Více souvisejících

Počasí Jaro ČHMÚ

Aktuálně se děje

před 20 minutami

Pavel Telička

Telička: Macinka je pubertální hulvát, ze Zůny a SPD udělal pitomce

Bývalý diplomat a místopředseda Evropského parlamentu Pavel Telička se ostře opřel do současného dění na české politické scéně, přičemž varoval před bující cenzurou. Podle jeho slov dochází k nepřípustné situaci, kdy ministr obrany Jaromír Zůna cenzuruje vrchního velitele ozbrojených sil. Telička v této souvislosti poznamenal, že o práci samotného ministra obrany není příliš slyšet, neboť má zakázáno mluvit s médii a působí spíše jako stínová postava.

před 1 hodinou

Petr Macinka

Macinka zveřejnil „zakázaný“ rozhovor s Pavlem. Že jej nevydalo ministerstvo prý není cenzura

Ministr zahraničních věcí Petr Macinka, zastupující hnutí Motoristé sobě, v noci na středu nečekaně zveřejnil na svém facebookovém profilu videozáznam. Jedná se o rozhovor, který s prezidentem Petrem Pavlem původně pořídila Anežka Vrbicová, mluvčí Kanceláře náčelníka Generálního štábu. Macinka k příspěvku připojil také ostrý komentář zaměřený proti opozičním politikům, novinářům i skupině lidí, kterou označuje jako pražskou kavárnu.

před 2 hodinami

včera

včera

Olympijský hokejový stadion v Miláně

Hokejová trenérka MacLeodová přerušila kariéru. Bude se věnovat léčbě rakoviny prsu

Po nedávných zimních olympijských hrách v Miláně, na kterých s českými hokejovými reprezentantkami došla do čtvrtfinále, trenérka Carla MacLeodová ukončila úspěšnou spolupráci s Českým svazem ledního hokeje. Kromě toho v kanadsko-americké PWHL vedla také klub Ottawa Charge. Nyní si dává od trénování pauzu, aby se mohla věnovat léčbě rakoviny prsu, která ji byla diagnostikována loni v listopadu.

včera

Aktualizováno včera

včera

včera

Oto Klempíř (ministr kultury)

Poplatky skončí, potvrdil Klempíř a představil plán. Opozice avizuje tvrdý boj

Babišova vláda nadále plánuje změnu financování veřejnoprávních médií. Ministr kultury Oto Klempíř (Motoristé) v úterý představil mediální novelu, která zruší poplatky. Česká televize i Český rozhlas by měly být od příštího roku financovány ze státního rozpočtu. Sněmovní opozice už ale avizuje, že bude bojovat proti schválení návrhu. 

včera

včera

Péter Magyar

Magyar prozradil, zda chce mluvit s Putinem či Trumpem

Příští maďarský premiér Péter Magyar už od nedělního volebního triumfu mluvil s deseti evropskými lídry. Zdůraznil, že sám od sebe rozhodně nebude volat ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi, který je považován za blízkého spojence končícího premiéra Viktora Orbána. Magyar ale zmínil, že by zvedl telefon, pokud by mu Putin zavolal. 

včera

včera

včera

včera

včera

včera

včera

včera

včera

Babiš nechápe, proč by prezident měl být členem delegace na summitu NATO

Premiér Andrej Babiš (ANO) se zatím nehodlá zabývat složením české delegace na červencovém summitu NATO v turecké Ankaře, kam chce stále jet i prezident Petr Pavel. Hlava státu v minulém týdnu poslala dopis premiérovi.

Další zprávy