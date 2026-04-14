Neshody mezi Íránem a USA. Problém je v obohacování uranu

Lucie Podzimková

14. dubna 2026 10:33

Íránské jaderné zařízení Fordo Foto: Google Earth

Íránci zatím nechtějí přistoupit na americké požadavky ohledně obohacování uranu. Teherán sice připustil, že by na nějaký čas přestal s touto praktikou, ale Washington požaduje, aby se jednalo o mnohem delší období. 

Írán podle zjištění amerického deníku New York Times, která cituje britská BBC, navrhl protistraně, že na pět let přestane s obohacováním uranu. Spojené státy s takovým návrhem nesouhlasily. Trvají totiž na období dvaceti let. V článku se dále uvádí, že si obě strany vyměnili několik návrhů, ale od finální dohody zůstaly pro tuto chvíli daleko. 

Diskuze každopádně naznačují, že by mohla vést cesta k mírové dohodě či druhému kolu osobních jednání. Jaderné ambice Teheránu jsou zásadním bodem, který chce administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa vyřešit.

Podle amerického viceprezidenta J. D. Vance došlo ke značnému pokroku v diplomatických rozhovorech. "Míč je na půlce Íránu," podotkl. Druhou stranu vyzval k větší flexibilitě a akceptování amerických požadavků, například americké kontroly obohaceného uranu a mechanismu, který má zajistit, že nedojde k úspěšnému vývoji jaderné zbraně. 

Vance zároveň v rozhovoru pro americkou televizní stanici Fox News konstatoval, že Íránci se v Hormuzském průlivu dopouštějí ekonomického terorismu. Pokud v tom budou pokračovat, Američané podle jeho slov nepustí dál jedinou íránskou loď. 

Americká blokáda průlivu začala v pondělí odpoledne našeho času, prezident Trump ji nařídil v reakci na to, jak Íránci momentálně spravují průliv. Íránský velvyslanec při OSN Amir Saeid Iravani odsoudil americkou blokádu íránských přístavů a označil ji za hrubé porušení suverenity Íránu. Podle Iravaniho dochází k porušení základních principů mezinárodního práva, poslal proto dopis generálnímu tajemníkovi OSN Antoniu Guterresovi. 

Hormuzský průliv je průlivem mezi Perským a Ománským zálivem. Jde o jedinou spojnici mezi Perským zálivem a oceánem, jde tak o jedno z nejdůležitějších strategických míst na světě. Průlivem se dopravuje asi 20 procent světové ropy a dokonce 35 procent ropy přepravované po moři. 

Vance mluví o pokroku v jednáních s Íránem, obvinil ho ale z ekonomického terorismu

Hormuzský průliv

Na uvolnění Hormuzského průlivu se bude podílet i Británie, prohlásil Trump. Podle Londýna je to úplně jinak

Spojené království odmítlo účast na chystané námořní blokádě Hormuzského průlivu, kterou prosazuje administrativa Donalda Trumpa. Přestože Londýn podle deníku The Guardian připouští možnost asistence při odminování této strategické cesty, od samotné blokády se distancuje. Britský kabinet má totiž vážné obavy, že by aktivní zapojení do Trumpových plánů mohlo nebezpečně vyostřit už tak kritickou situaci na Blízkém východě.

