Neshody mezi Íránem a USA. Problém je v obohacování uranu

Íránci zatím nechtějí přistoupit na americké požadavky ohledně obohacování uranu. Teherán sice připustil, že by na nějaký čas přestal s touto praktikou, ale Washington požaduje, aby se jednalo o mnohem delší období.
Írán podle zjištění amerického deníku New York Times, která cituje britská BBC, navrhl protistraně, že na pět let přestane s obohacováním uranu. Spojené státy s takovým návrhem nesouhlasily. Trvají totiž na období dvaceti let. V článku se dále uvádí, že si obě strany vyměnili několik návrhů, ale od finální dohody zůstaly pro tuto chvíli daleko.
Diskuze každopádně naznačují, že by mohla vést cesta k mírové dohodě či druhému kolu osobních jednání. Jaderné ambice Teheránu jsou zásadním bodem, který chce administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa vyřešit.
Podle amerického viceprezidenta J. D. Vance došlo ke značnému pokroku v diplomatických rozhovorech. "Míč je na půlce Íránu," podotkl. Druhou stranu vyzval k větší flexibilitě a akceptování amerických požadavků, například americké kontroly obohaceného uranu a mechanismu, který má zajistit, že nedojde k úspěšnému vývoji jaderné zbraně.
Vance zároveň v rozhovoru pro americkou televizní stanici Fox News konstatoval, že Íránci se v Hormuzském průlivu dopouštějí ekonomického terorismu. Pokud v tom budou pokračovat, Američané podle jeho slov nepustí dál jedinou íránskou loď.
Americká blokáda průlivu začala v pondělí odpoledne našeho času, prezident Trump ji nařídil v reakci na to, jak Íránci momentálně spravují průliv. Íránský velvyslanec při OSN Amir Saeid Iravani odsoudil americkou blokádu íránských přístavů a označil ji za hrubé porušení suverenity Íránu. Podle Iravaniho dochází k porušení základních principů mezinárodního práva, poslal proto dopis generálnímu tajemníkovi OSN Antoniu Guterresovi.
Hormuzský průliv je průlivem mezi Perským a Ománským zálivem. Jde o jedinou spojnici mezi Perským zálivem a oceánem, jde tak o jedno z nejdůležitějších strategických míst na světě. Průlivem se dopravuje asi 20 procent světové ropy a dokonce 35 procent ropy přepravované po moři.
Vance mluví o pokroku v jednáních s Íránem, obvinil ho ale z ekonomického terorismu
Na uvolnění Hormuzského průlivu se bude podílet i Británie, prohlásil Trump. Podle Londýna je to úplně jinak
Aktuálně se děje
před 1 minutou
Babiš usměrnil Turka. Motorista chtěl mluvit do účasti prezidenta na summitu NATO
před 47 minutami
Neshody mezi Íránem a USA. Problém je v obohacování uranu
před 1 hodinou
Pokus o vraždu v plzeňské věznici. Případ řeší kriminálka
před 2 hodinami
Vance mluví o pokroku v jednáních s Íránem, obvinil ho ale z ekonomického terorismu
před 2 hodinami
Babiš nechápe, proč by prezident měl být členem delegace na summitu NATO
včera
Dva ze čtyř už někdy vyhráli. StarDance představuje tanečníky pro letošní řadu
včera
Karel III. bude na návštěvě USA pod tlakem. Epsteinovy oběti chtějí konfrontaci
včera
Počasí se má v týdnu ještě vylepšovat, slibuje aktuální předpověď
včera
Babiš napsal dopis do Bruselu. Vláda schválila novely zákonů o dokladech
včera
Slovenské cíle se nemění. Fico reagoval na Orbánovu volební porážku
včera
Zemřel legendární kapelník Václav Hybš
včera
Nad Česko doputoval prach ze Sahary. Může i ovlivnit počasí
včera
Kam se poděl Szijjártó? Od voleb se na veřejnosti neobjevil, jeho letadlo odletělo do Afriky
včera
Magyar: Szijjártó běžel po volbách na ministerstvo skartovat dokumenty. Omezíme výkon funkce premiéra
včera
Na uvolnění Hormuzského průlivu se bude podílet i Británie, prohlásil Trump. Podle Londýna je to úplně jinak
včera
Babišova vláda schválila zákon, který má pomoci s regulací cen pohonných hmot
včera
Rusové, jděte domů, hřmělo o víkendu Budapeští. Největším vítězem voleb je Ukrajina, míní experti
včera
Je hrozný a slabý, zaútočil Trump na papeže Lva. Ten promptně zareagoval
včera
VIDEO: Novináři se zeptali Trumpa na hodnocení voleb v Maďarsku. Urazil se a odešel
včera
Maďarsko po Orbánovi: Péter Magyar slibuje návrat k evropským hodnotám
Péter Magyar, lídr vítězné strany Tisza, se bezprostředně po historickém volebním úspěchu obrátil na své příznivce s jasným poselstvím. Přestože oslavy trvaly dlouho do noci, hned v pondělí ráno poděkoval voličům doma i v zahraničí. Prohlásil, že je pro něj obrovskou ctí získat mandát k vytvoření vlády, která bude v příštích čtyřech letech usilovat o svobodné, evropské, funkční a soucitné Maďarsko. Zdůraznil, že jeho kabinet bude vládou všech Maďarů bez rozdílu.
