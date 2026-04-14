Magyar prozradil, zda chce mluvit s Putinem či Trumpem

Lucie Podzimková

14. dubna 2026 16:13

Foto: Facebook Péter Magyar

Příští maďarský premiér Péter Magyar už od nedělního volebního triumfu mluvil s deseti evropskými lídry. Zdůraznil, že sám od sebe rozhodně nebude volat ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi, který je považován za blízkého spojence končícího premiéra Viktora Orbána. Magyar ale zmínil, že by zvedl telefon, pokud by mu Putin zavolal. 

"Pokud Vladimir Putin zavolá, tak telefon zvednu," řekl Magyar novinářům na tiskové konferenci strany Tisza podle BBC. "Nemyslím si, že se to stane, ale pokud bychom mluvili, řekl bych mu, ať po čtyřech letech zastaví zabíjení a ukončí válku," svěřil se vítěz nedělních parlamentních voleb v Maďarsku.

Moskva už na výsledek hlasování reagovala. Do Maďarska vzkázala, že respektuje Magyarovo vítězství a očekává pokračování pragmatických vztahů s Budapeští. 

Novináře také zajímalo, zda si příští premiér bude volat s americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Magyar odpověděl, že by případně šéfovi Bílého domu poděkoval za silné spojenectví v rámci NATO a pozval by jej na říjnové 70. výročí maďarského povstání proti sovětské okupaci. 

Magyarovi k vítězství pogratuloval i český premiér Andrej Babiš (ANO). "Utkat se s tak silným soupeřem, jakým je Viktor Obrán, nikdy nebylo jednoduché, přesto si získal důvěru většiny Maďarů a nese s sebou velké naděje a očekávání," napsal vítěz loňských parlamentních voleb v Česku. 

"Nesmí zklamat," poznamenal český premiér na adresu Magyara. Zmínil, že respektuje volební výsledek a vyhlíží spolupráci s vítězem s maďarských voleb. "Vztah mezi Maďarskem a Českem je blízký, budu konstruktivně pracovat s kýmkoliv, koho voliči vyberou," dodal Babiš. 

Jasným vítězem nedělních parlamentních voleb v Maďarsku se stala Magyarova Tisza, která získala celkem 136 mandátů. Fidesz má obsadit pouhých 56 křesel. Končící premiér Orbán přiznal porážku a oznámil odchod do opozice. 

Ropa má znovu proudit Družbou od konce dubna, oznámil Zelenskyj

Magyar: Szijjártó běžel po volbách na ministerstvo skartovat dokumenty. Omezíme výkon funkce premiéra

Péter Magyar, předseda strany Tisza a budoucí maďarský premiér, vystoupil na tiskové konferenci poté, co jeho strana v historických volbách drtivě zvítězila a získala ústavní dvoutřetinovou většinu. S aktuálním ziskem 138 mandátů oproti 55 křeslům dosavadního vládního bloku Fidesz-KDNP hovořil Magyar o „vítězství celého Maďarska“ a konci éry, kterou přirovnal ke státostrannému systému před rokem 1990.

