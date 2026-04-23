Moderní verze Rakouska-Uherska? Magyarovy plány s Visegrádskou skupinou se dotýkají i Česka

Maďarsko se pod vedením svého budoucího premiéra Pétera Magyara chystá na významnou změnu své zahraniční politiky. Nový lídr plánuje obnovit vliv střední Evropy tím, že naváže na silné historické a ekonomické vazby, které připomínají éru Rakouska-Uherska. Cílem je vytvořit jednotnější blok, který by v Bruselu vystupoval s větší vahou a sebevědomím.
Klíčovým partnerem má být pro Maďarsko právě Rakousko, s nímž sdílí nejen historii, ale i hluboké ekonomické vazby. Magyar po svém nedávném volebním vítězství zdůraznil, že chce vztahy s Vídní posílit z kulturních i hospodářských důvodů. Obě země jsou dnes vnímány jako přirození spojenci, kteří mají zájem na stabilitě a rozvoji celého regionu.
Budoucí maďarský premiér již představil konkrétní vizi, jak dosáhnout větší integrace středoevropských států. Navrhl podle webu Politico sloučení Visegrádské skupiny s formátem Slavkov, který zahrnuje Rakousko, Česko a Slovensko. Tento krok má podle něj sloužit zájmům všech zúčastněných zemí a zvýšit jejich politickou relevanci.
Hmatatelné důkazy o své nové strategii hodlá Magyar předložit již začátkem května. Jeho první zahraniční cesty v roli premiéra povedou právě do Varšavy a Vídně. Zatímco Rakousko chápe jako přirozeného ekonomického partnera, Polsko vnímá jako klíčový stát pro výměnu zkušeností s obnovou liberální demokracie.
Jednou z nejvyšších priorit nastupující vlády je odblokování zmrazených evropských fondů v hodnotě 18 miliard eur. Magyar se také snaží o přístup k miliardovým půjčkám na obranu a chce ukončit vysoké denní pokuty, které byly na Maďarsko uvaleny kvůli sporům o migrační legislativu. Zkušenosti polského premiéra Donalda Tuska s vyjednáváním v Bruselu pro něj budou v tomto ohledu inspirací.
Rakouská diplomacie se k myšlence užší spolupráce staví otevřeně a vidí v ní logický krok. Podle diplomatů mají země střední Evropy podobnou velikost a sdílejí řadu společných zájmů. Společný postup by jim umožnil efektivněji prosazovat své požadavky a zvýšit hlasovací kapacitu uvnitř Evropské unie.
Pro konzervativní politiky v Rakousku představuje změna vlády v Maďarsku příležitost k novému startu. Spolupráce s předchozím vedením byla v posledních letech stále náročnější, až se stala prakticky neudržitelnou. Nastupující maďarská reprezentace nyní pracuje na vytvoření nového základu pro mezistátní vztahy a zlepšení podmínek pro podnikání.
Obě ekonomiky jsou již nyní neoddělitelně propojeny a Rakousko figuruje jako druhý největší investor v Maďarsku hned po Německu. V Rakousku navíc pracuje přes sto tisíc maďarských občanů, kteří do země pravidelně dojíždějí. Prohloubení obchodních vztahů je vnímáno jako stabilizační faktor pro obě strany v době globální ekonomické nejistoty.
Přestože existují neshody v otázkách, jako je podpora Ukrajiny nebo její integrace do unie, odborníci věří, že společný zájem na velkých infrastrukturních projektech převáží. Magyar, který v Bruselu strávil jako diplomat téměř desetiletí, rozumí fungování evropských institucí. Jeho cílem je vytvořit silnou protiváhu tradičním mocnostem, jako je Francie a Německo.
Moderní verze Rakouska-Uherska? Magyarovy plány s Visegrádskou skupinou se dotýkají i Česka
Zdroj: Libor Novák