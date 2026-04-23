Moderní verze Rakouska-Uherska? Magyarovy plány s Visegrádskou skupinou se dotýkají i Česka

Libor Novák

23. dubna 2026 11:34

Péter Magyar

Maďarsko se pod vedením svého budoucího premiéra Pétera Magyara chystá na významnou změnu své zahraniční politiky. Nový lídr plánuje obnovit vliv střední Evropy tím, že naváže na silné historické a ekonomické vazby, které připomínají éru Rakouska-Uherska. Cílem je vytvořit jednotnější blok, který by v Bruselu vystupoval s větší vahou a sebevědomím.

Klíčovým partnerem má být pro Maďarsko právě Rakousko, s nímž sdílí nejen historii, ale i hluboké ekonomické vazby. Magyar po svém nedávném volebním vítězství zdůraznil, že chce vztahy s Vídní posílit z kulturních i hospodářských důvodů. Obě země jsou dnes vnímány jako přirození spojenci, kteří mají zájem na stabilitě a rozvoji celého regionu.

Budoucí maďarský premiér již představil konkrétní vizi, jak dosáhnout větší integrace středoevropských států. Navrhl podle webu Politico sloučení Visegrádské skupiny s formátem Slavkov, který zahrnuje Rakousko, Česko a Slovensko. Tento krok má podle něj sloužit zájmům všech zúčastněných zemí a zvýšit jejich politickou relevanci.

Hmatatelné důkazy o své nové strategii hodlá Magyar předložit již začátkem května. Jeho první zahraniční cesty v roli premiéra povedou právě do Varšavy a Vídně. Zatímco Rakousko chápe jako přirozeného ekonomického partnera, Polsko vnímá jako klíčový stát pro výměnu zkušeností s obnovou liberální demokracie.

Jednou z nejvyšších priorit nastupující vlády je odblokování zmrazených evropských fondů v hodnotě 18 miliard eur. Magyar se také snaží o přístup k miliardovým půjčkám na obranu a chce ukončit vysoké denní pokuty, které byly na Maďarsko uvaleny kvůli sporům o migrační legislativu. Zkušenosti polského premiéra Donalda Tuska s vyjednáváním v Bruselu pro něj budou v tomto ohledu inspirací.

Rakouská diplomacie se k myšlence užší spolupráce staví otevřeně a vidí v ní logický krok. Podle diplomatů mají země střední Evropy podobnou velikost a sdílejí řadu společných zájmů. Společný postup by jim umožnil efektivněji prosazovat své požadavky a zvýšit hlasovací kapacitu uvnitř Evropské unie.

Pro konzervativní politiky v Rakousku představuje změna vlády v Maďarsku příležitost k novému startu. Spolupráce s předchozím vedením byla v posledních letech stále náročnější, až se stala prakticky neudržitelnou. Nastupující maďarská reprezentace nyní pracuje na vytvoření nového základu pro mezistátní vztahy a zlepšení podmínek pro podnikání.

Obě ekonomiky jsou již nyní neoddělitelně propojeny a Rakousko figuruje jako druhý největší investor v Maďarsku hned po Německu. V Rakousku navíc pracuje přes sto tisíc maďarských občanů, kteří do země pravidelně dojíždějí. Prohloubení obchodních vztahů je vnímáno jako stabilizační faktor pro obě strany v době globální ekonomické nejistoty.

Přestože existují neshody v otázkách, jako je podpora Ukrajiny nebo její integrace do unie, odborníci věří, že společný zájem na velkých infrastrukturních projektech převáží. Magyar, který v Bruselu strávil jako diplomat téměř desetiletí, rozumí fungování evropských institucí. Jeho cílem je vytvořit silnou protiváhu tradičním mocnostem, jako je Francie a Německo.

