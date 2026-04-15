Telička: Macinka je pubertální hulvát, ze Zůny a SPD udělal pitomce

Bývalý diplomat a místopředseda Evropského parlamentu Pavel Telička se ostře opřel do současného dění na české politické scéně, přičemž varoval před bující cenzurou. Podle jeho slov dochází k nepřípustné situaci, kdy ministr obrany Jaromír Zůna cenzuruje vrchního velitele ozbrojených sil. Telička v této souvislosti poznamenal, že o práci samotného ministra obrany není příliš slyšet, neboť má zakázáno mluvit s médii a působí spíše jako stínová postava.
Telička upozornil na výroky Filipa Turka ohledně možné privatizace České televize, které zazněly v reakci na kritická vystoupení umělců během cen Anděl. Telička tyto snahy interpretuje jako pokus umlčet svobodná vyjádření směřující například proti ministrovi kultury. Celkovou atmosféru v zemi přirovnal k situaci, která před lety předcházela politickému vývoji v Maďarsku.
Následně se Telička na svém facebookovém profilu vyjádřil i ke kroku ministra zahraničí Petra Macinky, který sporný rozhovor s prezidentem nakonec zveřejnil. Ačkoliv ocenil, že se materiál dostal k lidem, Macinkovo počínání podrobil drsné kritice. Označil ho za „politického hulváta s pubertálním chováním, který využívá každou příležitost k tomu, aby bezdůvodně kopal do hlavy státu, svobodných médií i občanů.“
Podle Teličky Macinka svým jednáním pouze potvrdil, že jeho hlavním cílem je permanentní strhávání pozornosti na vlastní osobu. Zároveň však ministr zahraničí nechtěně ukázal, že kritika postupu ministerstva obrany byla zcela oprávněná. Telička je přesvědčen, že neexistoval žádný reálný důvod k zadržování rozhovoru a celý incident vnímá jako dětinský naschvál a vyřizování účtů s generálním štábem.
Ve svém komentáři dále uvádí, že veškerá oficiální zdůvodnění, která ministerstvo obrany v uplynulých dnech poskytlo, považuje za soubor hloupých lží. Podle Teličkova názoru si Macinka dělá ve vládě v podstatě cokoli se mu zamane, a to bez ohledu na ostatní kolegy.
Svým krokem podle něj vědomě zastiňuje premiéra a neváhá shazovat ostatní členy kabinetu. Podotkl, že tím, jakým způsobem rozhovor zveřejnil, v podstatě zesměšnil ministra Zůnu i hnutí SPD, v jehož voličských vodách se tímto způsobem snaží „rybařit“.
Telička naznačil, že Macinkova schopnost jednat na vlastní pěst ukazuje na slabou pozici předsedy vlády. Ministr zahraničí dokáže obratně manipulovat s tématy tak, aby z nich vyšel jako jediný akceschopný aktér, čímž prohlubuje chaos v komunikaci státních institucí a oslabuje důvěru veřejnosti v profesionální řízení resortů.
Premiér Andrej Babiš (ANO) se zatím nehodlá zabývat složením české delegace na červencovém summitu NATO v turecké Ankaře, kam chce stále jet i prezident Petr Pavel. Hlava státu v minulém týdnu poslala dopis premiérovi.
Zdroj: Jan Hrabě