Macinka zveřejnil „zakázaný“ rozhovor s Pavlem. Že jej nevydalo ministerstvo prý není cenzura

Libor Novák

15. dubna 2026 8:28

Petr Macinka
Petr Macinka Foto: Michael Zelinka / INCORP images

Ministr zahraničních věcí Petr Macinka, zastupující hnutí Motoristé sobě, v noci na středu nečekaně zveřejnil na svém facebookovém profilu videozáznam. Jedná se o rozhovor, který s prezidentem Petrem Pavlem původně pořídila Anežka Vrbicová, mluvčí Kanceláře náčelníka Generálního štábu. Macinka k příspěvku připojil také ostrý komentář zaměřený proti opozičním politikům, novinářům i skupině lidí, kterou označuje jako pražskou kavárnu.

Ve svém vyjádření ministr uvedl, že se takzvaní lepší lidé neoprávněně pohoršují nad údajnou cenzurou hlavy státu. Podle jeho slov se opozice, která postrádá vlastní témata, pouze dožaduje podobného prostoru pro svého lídra. Zároveň ironicky poznamenal, že tradiční média nebyla schopna tento rozhovor sama najít a zprostředkovat tak veřejnosti prezidentovy myšlenky.

Petr Macinka dále vysvětlil okolnosti, za kterých se k videozáznamu dostal. Tvrdí, že resort obrany pod vedením Jaromíra Zůny obdržel hotový materiál teprve v úterý. Podle ministra zahraničí tedy nejsou pravdivé informace o tom, že by video bylo blokováno po dobu celého týdne, a celé dění označil za vymyšlený problém.

Podle Macinkových slov mu ministerstvo obrany poskytlo nahrávku bez jakýchkoliv potíží a stačilo o ni pouze požádat. Celou situaci glosoval s nadsázkou sobě vlastní, když prohlásil, že zveřejněním materiálu pouze plní svou službu lidu. Tímto krokem chtěl vyvrátit spekulace o tom, že by vládní strana záměrně bránila šíření prezidentových postojů.

Samotný rozhovor byl původně součástí nového armádního podcastu s názvem Kamufláž. Původní plán počítal s tím, že se video objeví na YouTube kanálu Armády České republiky již 7. dubna. Termín však nebyl dodržen a v mediálním prostoru se začalo spekulovat o neshodách mezi vládním kabinetem a Pražským hradem.

Server Aktuálně.cz s odkazem na své zdroje dříve informoval, že ministerstvo obrany zakázalo generálnímu štábu rozhovor odvysílat. Úřad však takovou interpretaci odmítl a argumentoval tím, že armádní složky dostatečně nerespektovaly nastavená pravidla pro komunikaci resortu. Podle ministerstva nešlo o zákaz, ale o nutnost vyjasnit procesy civilního řízení.

Zástupci Hradu reagovali na situaci velmi kriticky a postup ministerstva obrany označili za absurdní. Prezidentská kancelář zdůraznila, že Petr Pavel věnoval natáčení drahocenný čas a zastavení distribuce vnímá jako nevhodný zásah. Mluvčí prezidenta Vít Kolář v této souvislosti otevřeně hovořil o cenzuře vrchního velitele ozbrojených sil.

Ministerstvo obrany se proti obviněním z cenzury ohradilo s tím, že zveřejnění bylo pouze odloženo na neurčito. Podle oficiálního stanoviska generální štáb při přípravě podcastu pochybil v dodržování principů integrity celého resortu. Dosud nebylo jasně stanoveno, kdy a na jaké platformě by se měl rozhovor v oficiální produkci vlastně objevit. 

Telička: Macinka je pubertální hulvát, ze Zůny a SPD udělal pitomce

Pavel Telička

Telička: Macinka je pubertální hulvát, ze Zůny a SPD udělal pitomce

Bývalý diplomat a místopředseda Evropského parlamentu Pavel Telička se ostře opřel do současného dění na české politické scéně, přičemž varoval před bující cenzurou. Podle jeho slov dochází k nepřípustné situaci, kdy ministr obrany Jaromír Zůna cenzuruje vrchního velitele ozbrojených sil. Telička v této souvislosti poznamenal, že o práci samotného ministra obrany není příliš slyšet, neboť má zakázáno mluvit s médii a působí spíše jako stínová postava.
Demokratická opozice se z pádu Orbána raduje. Česko ztratilo spojence, truchlí Macinka a ANO

Volební zemětřesení v Maďarsku, které po šestnácti letech odstavilo od moci Viktora Orbána, vyvolalo okamžitou odezvu i na české politické scéně. Tuzemští představitelé napříč politickým spektrem sledují nástup opoziční strany Tisza k ústavní většině s velkým zájmem. Podle mnoha z nich se jedná o historický zlom, který ovlivní dynamiku v celém středoevropském regionu.

Olympijský hokejový stadion v Miláně

Hokejová trenérka MacLeodová přerušila kariéru. Bude se věnovat léčbě rakoviny prsu

Po nedávných zimních olympijských hrách v Miláně, na kterých s českými hokejovými reprezentantkami došla do čtvrtfinále, trenérka Carla MacLeodová ukončila úspěšnou spolupráci s Českým svazem ledního hokeje. Kromě toho v kanadsko-americké PWHL vedla také klub Ottawa Charge. Nyní si dává od trénování pauzu, aby se mohla věnovat léčbě rakoviny prsu, která ji byla diagnostikována loni v listopadu.

Oto Klempíř (ministr kultury)

Poplatky skončí, potvrdil Klempíř a představil plán. Opozice avizuje tvrdý boj

Babišova vláda nadále plánuje změnu financování veřejnoprávních médií. Ministr kultury Oto Klempíř (Motoristé) v úterý představil mediální novelu, která zruší poplatky. Česká televize i Český rozhlas by měly být od příštího roku financovány ze státního rozpočtu. Sněmovní opozice už ale avizuje, že bude bojovat proti schválení návrhu. 

Péter Magyar

Magyar prozradil, zda chce mluvit s Putinem či Trumpem

Příští maďarský premiér Péter Magyar už od nedělního volebního triumfu mluvil s deseti evropskými lídry. Zdůraznil, že sám od sebe rozhodně nebude volat ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi, který je považován za blízkého spojence končícího premiéra Viktora Orbána. Magyar ale zmínil, že by zvedl telefon, pokud by mu Putin zavolal. 

Babiš nechápe, proč by prezident měl být členem delegace na summitu NATO

Premiér Andrej Babiš (ANO) se zatím nehodlá zabývat složením české delegace na červencovém summitu NATO v turecké Ankaře, kam chce stále jet i prezident Petr Pavel. Hlava státu v minulém týdnu poslala dopis premiérovi.

