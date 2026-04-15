Macinka zveřejnil „zakázaný“ rozhovor s Pavlem. Že jej nevydalo ministerstvo prý není cenzura

Ministr zahraničních věcí Petr Macinka, zastupující hnutí Motoristé sobě, v noci na středu nečekaně zveřejnil na svém facebookovém profilu videozáznam. Jedná se o rozhovor, který s prezidentem Petrem Pavlem původně pořídila Anežka Vrbicová, mluvčí Kanceláře náčelníka Generálního štábu. Macinka k příspěvku připojil také ostrý komentář zaměřený proti opozičním politikům, novinářům i skupině lidí, kterou označuje jako pražskou kavárnu.
Ve svém vyjádření ministr uvedl, že se takzvaní lepší lidé neoprávněně pohoršují nad údajnou cenzurou hlavy státu. Podle jeho slov se opozice, která postrádá vlastní témata, pouze dožaduje podobného prostoru pro svého lídra. Zároveň ironicky poznamenal, že tradiční média nebyla schopna tento rozhovor sama najít a zprostředkovat tak veřejnosti prezidentovy myšlenky.
Petr Macinka dále vysvětlil okolnosti, za kterých se k videozáznamu dostal. Tvrdí, že resort obrany pod vedením Jaromíra Zůny obdržel hotový materiál teprve v úterý. Podle ministra zahraničí tedy nejsou pravdivé informace o tom, že by video bylo blokováno po dobu celého týdne, a celé dění označil za vymyšlený problém.
Podle Macinkových slov mu ministerstvo obrany poskytlo nahrávku bez jakýchkoliv potíží a stačilo o ni pouze požádat. Celou situaci glosoval s nadsázkou sobě vlastní, když prohlásil, že zveřejněním materiálu pouze plní svou službu lidu. Tímto krokem chtěl vyvrátit spekulace o tom, že by vládní strana záměrně bránila šíření prezidentových postojů.
Samotný rozhovor byl původně součástí nového armádního podcastu s názvem Kamufláž. Původní plán počítal s tím, že se video objeví na YouTube kanálu Armády České republiky již 7. dubna. Termín však nebyl dodržen a v mediálním prostoru se začalo spekulovat o neshodách mezi vládním kabinetem a Pražským hradem.
Server Aktuálně.cz s odkazem na své zdroje dříve informoval, že ministerstvo obrany zakázalo generálnímu štábu rozhovor odvysílat. Úřad však takovou interpretaci odmítl a argumentoval tím, že armádní složky dostatečně nerespektovaly nastavená pravidla pro komunikaci resortu. Podle ministerstva nešlo o zákaz, ale o nutnost vyjasnit procesy civilního řízení.
Zástupci Hradu reagovali na situaci velmi kriticky a postup ministerstva obrany označili za absurdní. Prezidentská kancelář zdůraznila, že Petr Pavel věnoval natáčení drahocenný čas a zastavení distribuce vnímá jako nevhodný zásah. Mluvčí prezidenta Vít Kolář v této souvislosti otevřeně hovořil o cenzuře vrchního velitele ozbrojených sil.
Ministerstvo obrany se proti obviněním z cenzury ohradilo s tím, že zveřejnění bylo pouze odloženo na neurčito. Podle oficiálního stanoviska generální štáb při přípravě podcastu pochybil v dodržování principů integrity celého resortu. Dosud nebylo jasně stanoveno, kdy a na jaké platformě by se měl rozhovor v oficiální produkci vlastně objevit.
