Havlíček už nebude ministrem průmyslu. Chystá se zajímavá změna

Jan Hrabě

14. dubna 2026 13:51

Karel Havlíček na zasedání vlády. Foto: Michael Zelinka / INCORP images

Vicepremiér Karel Havlíček (ANO) už nebude dlouho ministrem průmyslu a obchodu. V čele svého úřadu nicméně neskončí, protože se pouze plánuje jeho přejmenování. Česko se navrátí k ministerstvu hospodářství, které naposledy existovalo v 90. letech. 

Havlíček poprvé avizoval plánovanou změnu názvu ministerstva na úterní konferenci, aniž by prozradil jednu ze zásadních podrobností. Není totiž jasné, kdy přesně se jím vedený úřad přejmenuje. 

Vicepremiér vysvětlil, že staronový název ministerstva bude lépe odpovídat agendě, která mu připadá. Ministr připomněl, že úkolů v poslední době přibylo kvůli inovacím, digitální ekonomice či kosmickému průmyslu, který pod jeho resort přešel od ministerstva dopravy. 

V Česku už ministerstvo hospodářství existovalo v 90. letech, konkrétně od října 1992 do listopadu 1996. Působnost ministerstva si následně rozdělila ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, průmyslu a obchodu, pro místní rozvoj, životního prostředí a také Správa státních hmotných rezerv a Úřad pro státní informační systém.

Havlíček ve funkci naváže na Karla Dybu (ODS), jenž byl ministrem od října 1992 do července 1996, a Jaromíra Schneidera (KDU-ČSL), který po zrušení ministerstva v roce 1996 plynule přešel do funkce ministra pro místní rozvoj. 

Současný ministr průmyslu a obchodu stojí v čele úřadu už podruhé. Do jeho nejvyššího vedení se vrátil v polovině prosince, funkci ale zastával už v letech 2019 až 2021. Tehdy byl také nějaký čas souběžně i ministrem dopravy. 

