Havlíček už nebude ministrem průmyslu. Chystá se zajímavá změna

Vicepremiér Karel Havlíček (ANO) už nebude dlouho ministrem průmyslu a obchodu. V čele svého úřadu nicméně neskončí, protože se pouze plánuje jeho přejmenování. Česko se navrátí k ministerstvu hospodářství, které naposledy existovalo v 90. letech.
Havlíček poprvé avizoval plánovanou změnu názvu ministerstva na úterní konferenci, aniž by prozradil jednu ze zásadních podrobností. Není totiž jasné, kdy přesně se jím vedený úřad přejmenuje.
Vicepremiér vysvětlil, že staronový název ministerstva bude lépe odpovídat agendě, která mu připadá. Ministr připomněl, že úkolů v poslední době přibylo kvůli inovacím, digitální ekonomice či kosmickému průmyslu, který pod jeho resort přešel od ministerstva dopravy.
V Česku už ministerstvo hospodářství existovalo v 90. letech, konkrétně od října 1992 do listopadu 1996. Působnost ministerstva si následně rozdělila ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, průmyslu a obchodu, pro místní rozvoj, životního prostředí a také Správa státních hmotných rezerv a Úřad pro státní informační systém.
Havlíček ve funkci naváže na Karla Dybu (ODS), jenž byl ministrem od října 1992 do července 1996, a Jaromíra Schneidera (KDU-ČSL), který po zrušení ministerstva v roce 1996 plynule přešel do funkce ministra pro místní rozvoj.
Současný ministr průmyslu a obchodu stojí v čele úřadu už podruhé. Do jeho nejvyššího vedení se vrátil v polovině prosince, funkci ale zastával už v letech 2019 až 2021. Tehdy byl také nějaký čas souběžně i ministrem dopravy.
OBRAZEM: ANO pro Babiše či Havlíčka. Nejsilnější politický subjekt si volil vedení
Bez překvapení. Babiš obhájil post předsedy ANO, podpora Havlíčka byla ještě větší
před 1 hodinou
Trumpova Amerika je větší hrozbou než Čína, domnívají se Evropané
před 2 hodinami
Nebezpečný precedent. OSN reaguje na americkou námořní blokádu
před 3 hodinami
Babiš usměrnil Turka. Motorista chtěl mluvit do účasti prezidenta na summitu NATO
před 4 hodinami
Neshody mezi Íránem a USA. Problém je v obohacování uranu
před 4 hodinami
Pokus o vraždu v plzeňské věznici. Případ řeší kriminálka
před 5 hodinami
Vance mluví o pokroku v jednáních s Íránem, obvinil ho ale z ekonomického terorismu
před 6 hodinami
Babiš nechápe, proč by prezident měl být členem delegace na summitu NATO
včera
Dva ze čtyř už někdy vyhráli. StarDance představuje tanečníky pro letošní řadu
včera
Karel III. bude na návštěvě USA pod tlakem. Epsteinovy oběti chtějí konfrontaci
včera
Počasí se má v týdnu ještě vylepšovat, slibuje aktuální předpověď
včera
Babiš napsal dopis do Bruselu. Vláda schválila novely zákonů o dokladech
včera
Slovenské cíle se nemění. Fico reagoval na Orbánovu volební porážku
včera
Zemřel legendární kapelník Václav Hybš
včera
Nad Česko doputoval prach ze Sahary. Může i ovlivnit počasí
včera
Kam se poděl Szijjártó? Od voleb se na veřejnosti neobjevil, jeho letadlo odletělo do Afriky
včera
Magyar: Szijjártó běžel po volbách na ministerstvo skartovat dokumenty. Omezíme výkon funkce premiéra
včera
Na uvolnění Hormuzského průlivu se bude podílet i Británie, prohlásil Trump. Podle Londýna je to úplně jinak
včera
Babišova vláda schválila zákon, který má pomoci s regulací cen pohonných hmot
včera
Rusové, jděte domů, hřmělo o víkendu Budapeští. Největším vítězem voleb je Ukrajina, míní experti
Dramatický pád Viktora Orbána po šestnácti letech u moci vyvolal vlnu nadšení nejen v ulicích Budapešti, ale především v Bruselu a Kyjivu. Analytik Sean O’Grady zdůrazňuje, že ačkoliv se po Magyarově drtivém vítězství raduje celá Evropa, největším vítězem těchto voleb je jednoznačně Ukrajina. Konec Orbánovy éry totiž znamená odstranění největší překážky v rámci Evropské unie, která dosud brzdila zásadní pomoc napadené zemi.
