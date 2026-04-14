Speed Marathon je tady. Policie odhalila, kde bude zítra měřit

Jan Hrabě

14. dubna 2026 20:07

Policie ČR Foto: Michael Zelinka / INCORP images

Řidiči by si zítra měli na českých silnicích dát pozor na zvýšenou přítomnost policistů. Letos se totiž opět uskuteční pravidelná dopravně-bezpečnostní akce Speed Marathon. Strážci zákona se zaměří zejména na dodržování rychlosti. 

Policie dnes upozornila, že ve středu proběhne tradiční Speed Marathon. "Místa, kde budeme měřit rychlost, jste pomáhali vybírat i vy. Nejde o to někoho nachytat, ale připomenout, že právě rychlost patří k častým příčinám těch nejzávažnějších nehod," uvedli policisté na sociální síti X. 

Kontroly budou probíhat na téměř 1 200 místech po celé České republice. Seznam míst najdou tuzemští řidiči na těchto webových stránkách. "Jak to dopadlo, zveřejníme ve čtvrtek," dodala policie. 

Policie se při Speed Marathnou zaměřuje na kontrolu dodržování stanovených rychlostních limitů. Na základě dopravně bezpečnostních analýz a vlastních vytipovaných rizikových lokalit bude po celý den provádět měření rychlosti. Na výběru úseků se přitom mohou podílet i občané. 

Lidé mohli své tipy odeslat prostřednictvím webových stránek Bezpečné cesty. Hlasování začalo v pondělí 23. února a běželo celý měsíc, tedy až do 23. března. Samotná policejní akce se pak uskuteční ve středu 15. dubna.

Olympijský hokejový stadion v Miláně

Hokejová trenérka MacLeodová přerušila kariéru. Bude se věnovat léčbě rakoviny prsu

Po nedávných zimních olympijských hrách v Miláně, na kterých s českými hokejovými reprezentantkami došla do čtvrtfinále, trenérka Carla MacLeodová ukončila úspěšnou spolupráci s Českým svazem ledního hokeje. Kromě toho v kanadsko-americké PWHL vedla také klub Ottawa Charge. Nyní si dává od trénování pauzu, aby se mohla věnovat léčbě rakoviny prsu, která ji byla diagnostikována loni v listopadu.

Oto Klempíř (ministr kultury)

Poplatky skončí, potvrdil Klempíř a představil plán. Opozice avizuje tvrdý boj

Babišova vláda nadále plánuje změnu financování veřejnoprávních médií. Ministr kultury Oto Klempíř (Motoristé) v úterý představil mediální novelu, která zruší poplatky. Česká televize i Český rozhlas by měly být od příštího roku financovány ze státního rozpočtu. Sněmovní opozice už ale avizuje, že bude bojovat proti schválení návrhu. 

Péter Magyar

Magyar prozradil, zda chce mluvit s Putinem či Trumpem

Příští maďarský premiér Péter Magyar už od nedělního volebního triumfu mluvil s deseti evropskými lídry. Zdůraznil, že sám od sebe rozhodně nebude volat ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi, který je považován za blízkého spojence končícího premiéra Viktora Orbána. Magyar ale zmínil, že by zvedl telefon, pokud by mu Putin zavolal. 

Andrej Babiš

Babiš napsal dopis do Bruselu. Vláda schválila novely zákonů o dokladech

Premiér Andrej Babiš (ANO) po zasedání vlády informoval o dalších krocích jeho kabinetu k zachování konkurenceschopnosti českého a evropského průmyslu. Babiš se rozhodl napsat dopis do Bruselu. Vláda zároveň schválila návrh novel zákonů o cestovních dokladech a o občanských průkazech nebo novelu nařízení vlády o stanovení částek životního minima a existenčního minima.

Slovenské cíle se nemění. Fico reagoval na Orbánovu volební porážku

Slovensko má nadále zájem o vzájemně výhodné vztahy a spolupráci s Maďarskem, reagoval slovenský premiér Robert Fico (Smer-SD) na výsledky parlamentních voleb v sousední zemi. Poděkoval zároveň končícímu premiérovi Viktoru Orbánovi.

