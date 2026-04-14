Speed Marathon je tady. Policie odhalila, kde bude zítra měřit

Řidiči by si zítra měli na českých silnicích dát pozor na zvýšenou přítomnost policistů. Letos se totiž opět uskuteční pravidelná dopravně-bezpečnostní akce Speed Marathon. Strážci zákona se zaměří zejména na dodržování rychlosti.
Policie dnes upozornila, že ve středu proběhne tradiční Speed Marathon. "Místa, kde budeme měřit rychlost, jste pomáhali vybírat i vy. Nejde o to někoho nachytat, ale připomenout, že právě rychlost patří k častým příčinám těch nejzávažnějších nehod," uvedli policisté na sociální síti X.
Kontroly budou probíhat na téměř 1 200 místech po celé České republice. Seznam míst najdou tuzemští řidiči na těchto webových stránkách. "Jak to dopadlo, zveřejníme ve čtvrtek," dodala policie.
Policie se při Speed Marathnou zaměřuje na kontrolu dodržování stanovených rychlostních limitů. Na základě dopravně bezpečnostních analýz a vlastních vytipovaných rizikových lokalit bude po celý den provádět měření rychlosti. Na výběru úseků se přitom mohou podílet i občané.
Lidé mohli své tipy odeslat prostřednictvím webových stránek Bezpečné cesty. Hlasování začalo v pondělí 23. února a běželo celý měsíc, tedy až do 23. března. Samotná policejní akce se pak uskuteční ve středu 15. dubna.
Policie chystá další Speed Marathon. Lidé mohou pomoci s výběrem míst
Doba přezouvání pneumatik je tady. Řidiči se musí řídit zákonem
Aktualizováno před 2 hodinami
Havlíček už nebude ministrem průmyslu. Chystá se zajímavá změna
před 2 hodinami
Karel III. bude na návštěvě USA pod tlakem. Epsteinovy oběti chtějí konfrontaci
před 3 hodinami
Poplatky skončí, potvrdil Klempíř a představil plán. Opozice avizuje tvrdý boj
před 4 hodinami
Výhled počasí na měsíc. Nejtepleji má být kolem květnových svátků
před 5 hodinami
Magyar prozradil, zda chce mluvit s Putinem či Trumpem
před 6 hodinami
Statisícové škody, případů přibývá. Policie varovala před zločiny na internetu
před 6 hodinami
Ropa má znovu proudit Družbou od konce dubna, oznámil Zelenskyj
před 8 hodinami
Trumpova Amerika je větší hrozbou než Čína, domnívají se Evropané
před 9 hodinami
Nebezpečný precedent. OSN reaguje na americkou námořní blokádu
před 10 hodinami
Babiš usměrnil Turka. Motorista chtěl mluvit do účasti prezidenta na summitu NATO
před 11 hodinami
Neshody mezi Íránem a USA. Problém je v obohacování uranu
před 11 hodinami
Pokus o vraždu v plzeňské věznici. Případ řeší kriminálka
před 12 hodinami
Vance mluví o pokroku v jednáních s Íránem, obvinil ho ale z ekonomického terorismu
před 13 hodinami
Babiš nechápe, proč by prezident měl být členem delegace na summitu NATO
včera
Dva ze čtyř už někdy vyhráli. StarDance představuje tanečníky pro letošní řadu
včera
Počasí se má v týdnu ještě vylepšovat, slibuje aktuální předpověď
včera
Babiš napsal dopis do Bruselu. Vláda schválila novely zákonů o dokladech
včera
Slovenské cíle se nemění. Fico reagoval na Orbánovu volební porážku
