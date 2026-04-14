StarDance hlásí návrat tanečnice, která doprovázela Zárubu

Již polovinu tanečních partnerů a partnerek celebrit pro letošní řadu StarDance představila Česká televize. Páté místo náleží tanečnici, která se do populární televizní show vrací po téměř dvaceti letech.
"Na parket se vrací další známé jméno. Talentovaná tanečnice Vanda Bartošová Dětinská už ve StarDance jednou tančila a to po boku sportovního komentátora Roberta Záruby," uvedla Česká televize v úterý na facebooku.
Diváci se už dříve dozvěděli, že celebrity budou v letošní řadě po parketu doprovázet Lenka Nora Návorková, Michal Kurtiš, Natálie Otáhalová a Robin Ondráček.
Hvězdnými účastníky letošní řady StarDance budou zpěvačka Marta Jandová, herec a muzikant Tomas Sean Pšenička, herečka Sara Sandeva, tenista Radek Štěpánek, kaskadérka Hana Dvorská, herec Tomáš Matonoha, herečka Luciana Tomášová, zpěvák Tomáš Polák, herečka Petra Nesvačilová a zpěvák Vojta Dyk.
Známe už také složení poroty. Vrací se Zdeněk Chlopčík, stálicemi jsou Tatiana Drexler a Richard Genzer. Nováčkem bude výrazná osobnost mezinárodní taneční scény Jana Burkiewiczová, choreografka a režisérka.
Poslední televizní řada StarDance proběhla předloni na podzim, konkrétně od října do prosince. Šlo již o třináctou sérii. Zvítězili v ní herec Oskar Hes a tanečnice Kateřina Bartuněk Hrstková. Hese doplnili na stupních vítězů herečtí kolegové Marta Dancingerová a Lucie Vondráčková.
Zdroj: Jan Hrabě