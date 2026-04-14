Ropa má znovu proudit Družbou od konce dubna, oznámil Zelenskyj

Ropovod Družba má opět začít fungovat na konci dubna, oznámil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v úterý. Informovala o tom stanice TVP. Zelenskyj trvá na tom, že ropovod je poškozený.
Spor ohledně ropovodu Družba trvá řadu týdnů a mimochodem vedl k tomu, že končící maďarský premiér Viktor Orbán vetoval půjčku Evropské unie pro Ukrajinu ve výši 90 miliard eur do chvíle, kdy ropa z východu nezačne opět proudit. Orbán z věci dělal i téma kampaně maďarských parlamentních voleb, v nichž o víkendu jasně prohrál.
Zelenskyj v úterý prohlásil, že vztahy Ukrajiny s novou maďarskou vládou v čele s Peterem Magyarem by měly být vybudovány na pragmatismu a vzájemném respektu.
Ropné dodávky na Slovensko a do Maďarska jsou zastavené od konce února. Vzniklo tak napětí mezi Kyjevem a oběma zmíněnými sousedními zeměmi. Orbán dokonce během kampaně tvrdil, že se ukrajinský prezident snaží znemožnit jeho znovuzvolení v blížících se parlamentních volbách.
Stěžoval si také slovenský premiér Robert Fico (Smer-SD), který si stěžoval především na bezmocnost Evropské unie reagovat na krizi. Situaci označoval za velmi vážnou kvůli nízké konkurenceschopnosti EU a vysokým cenám energií. "Spojily se faktory spojené s Družbou, válka v Íránu. To všechno způsobuje, že jsme mimořádně oslabení a ohrožení," konstatoval.
Fico se tak vyjádřil po unijním summitu, na kterém se rozhodlo o úvěru pro Kyjev. Politik tehdy zmínil, že nepodpořil závěry jednání ohledně Ukrajiny, protože nedošlo k žádnému posunu ohledně ropovodu Družba.
Péter Magyar, předseda strany Tisza a budoucí maďarský premiér, vystoupil na tiskové konferenci poté, co jeho strana v historických volbách drtivě zvítězila a získala ústavní dvoutřetinovou většinu. S aktuálním ziskem 138 mandátů oproti 55 křeslům dosavadního vládního bloku Fidesz-KDNP hovořil Magyar o „vítězství celého Maďarska“ a konci éry, kterou přirovnal ke státostrannému systému před rokem 1990.
Zdroj: Libor Novák