Ropa má znovu proudit Družbou od konce dubna, oznámil Zelenskyj

Lucie Podzimková

14. dubna 2026 14:38

Družba, ilustrační fotografie. Foto: Mero ČR

Ropovod Družba má opět začít fungovat na konci dubna, oznámil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v úterý. Informovala o tom stanice TVP. Zelenskyj trvá na tom, že ropovod je poškozený. 

Spor ohledně ropovodu Družba trvá řadu týdnů a mimochodem vedl k tomu, že končící maďarský premiér Viktor Orbán vetoval půjčku Evropské unie pro Ukrajinu ve výši 90 miliard eur do chvíle, kdy ropa z východu nezačne opět proudit. Orbán z věci dělal i téma kampaně maďarských parlamentních voleb, v nichž o víkendu jasně prohrál.

Zelenskyj v úterý prohlásil, že vztahy Ukrajiny s novou maďarskou vládou v čele s Peterem Magyarem by měly být vybudovány na pragmatismu a vzájemném respektu. 

Ropné dodávky na Slovensko a do Maďarska jsou zastavené od konce února. Vzniklo tak napětí mezi Kyjevem a oběma zmíněnými sousedními zeměmi. Orbán dokonce během kampaně tvrdil, že se ukrajinský prezident snaží znemožnit jeho znovuzvolení v blížících se parlamentních volbách. 

Stěžoval si také slovenský premiér Robert Fico (Smer-SD), který si stěžoval především na bezmocnost Evropské unie reagovat na krizi. Situaci označoval za velmi vážnou kvůli nízké konkurenceschopnosti EU a vysokým cenám energií. "Spojily se faktory spojené s Družbou, válka v Íránu. To všechno způsobuje, že jsme mimořádně oslabení a ohrožení," konstatoval

Fico se tak vyjádřil po unijním summitu, na kterém se rozhodlo o úvěru pro Kyjev. Politik tehdy zmínil, že nepodpořil závěry jednání ohledně Ukrajiny, protože nedošlo k žádnému posunu ohledně ropovodu Družba. 

Magyar prozradil, zda chce mluvit s Putinem či Trumpem

Vladimir Putin

Putin a Zelenskyj se dohodli na dočasném příměří v období Velikonoc

Ruský prezident Vladimir Putin a jeho ukrajinský protějšek Volodymyr Zelenskyj se dohodli na dočasném klidu zbraní u příležitosti pravoslavných Velikonoc. Příměří v délce 32 hodin vstoupí v platnost v sobotu 11. dubna v 16:00 a potrvá do půlnoci z neděle na pondělí. Kreml ve svém prohlášení uvedl, že očekává od ukrajinské strany následování tohoto příkladu, zatímco Zelenskyj potvrdil připravenost Kyjeva k recipročním krokům, které sám dříve navrhoval.

Volodymyr Zelenskyj (Ukrajina) ropovod Družba ropa Ukrajina Maďarsko Slovensko

před 37 minutami

Péter Magyar

Magyar prozradil, zda chce mluvit s Putinem či Trumpem

Příští maďarský premiér Péter Magyar už od nedělního volebního triumfu mluvil s deseti evropskými lídry. Zdůraznil, že sám od sebe rozhodně nebude volat ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi, který je považován za blízkého spojence končícího premiéra Viktora Orbána. Magyar ale zmínil, že by zvedl telefon, pokud by mu Putin zavolal. 

Andrej Babiš

Babiš napsal dopis do Bruselu. Vláda schválila novely zákonů o dokladech

Premiér Andrej Babiš (ANO) po zasedání vlády informoval o dalších krocích jeho kabinetu k zachování konkurenceschopnosti českého a evropského průmyslu. Babiš se rozhodl napsat dopis do Bruselu. Vláda zároveň schválila návrh novel zákonů o cestovních dokladech a o občanských průkazech nebo novelu nařízení vlády o stanovení částek životního minima a existenčního minima.

Václav Hybš

Zemřel legendární kapelník Václav Hybš

Českou hudební scénou otřásla velmi smutná zpráva v úvodu nového kalendářního týdne. Ve věku úctyhodných 90 let zemřel známý kapelník a hudebník Václav Hybš, jenž svého času spolupracoval s největšími hvězdami populární hudby u nás. 

Pouštní saharský písek, ilustrační fotografie.

Nad Česko doputoval prach ze Sahary. Může i ovlivnit počasí

Nad Českem se momentálně nachází velké množství saharského prachu, upozornil Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) v pondělí na sociální síti X. V posledních letech jde o poměrně pravidelnou záležitost, která přitom může mít vliv na počasí. 

Péter Szijjártó navštívil Česko

Kam se poděl Szijjártó? Od voleb se na veřejnosti neobjevil, jeho letadlo odletělo do Afriky

V pondělí v brzkých ranních hodinách opustila maďarský vzdušný prostor dvě vojenská letadla, která zamířila směrem k africkému kontinentu, uvedl web 24.hu. Mezi sledovanými stroji byl i letoun typu Falcon, který ke svým zahraničním cestám často využívá ministr zahraničí Péter Szijjártó, a také nový brazilský transportní letoun KC-390 Millennium, který maďarské letectvo zařadilo do výzbroje teprve v loňském roce. Situace je o to divnější, že se Szijjártó poděl neznámo kam.

Magyar: Szijjártó běžel po volbách na ministerstvo skartovat dokumenty. Omezíme výkon funkce premiéra

Péter Magyar, předseda strany Tisza a budoucí maďarský premiér, vystoupil na tiskové konferenci poté, co jeho strana v historických volbách drtivě zvítězila a získala ústavní dvoutřetinovou většinu. S aktuálním ziskem 138 mandátů oproti 55 křeslům dosavadního vládního bloku Fidesz-KDNP hovořil Magyar o „vítězství celého Maďarska“ a konci éry, kterou přirovnal ke státostrannému systému před rokem 1990.

