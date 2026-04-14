Trumpova Amerika je větší hrozbou než Čína, domnívají se Evropané

Lucie Podzimková

14. dubna 2026 13:04

Donald Trump
Donald Trump

V šesti velkých evropských zemích převažuje od návratu Donalda Trumpa do Bílého domu názor, že Spojené státy americké představují spíše hrozbu, nikoliv spojence. Ukázal to nový průzkum European Pulse (Evropský pulz) pro magazín Politico. 

Jak uvedlo Politico, pouze 12 procent dotázaných v rámci březnového průzkumu vnímalo USA jako blízkého spojence, zatímco 36 procent respondentů označilo zámořskou federaci za hrozbu. V kontrastu k tomu považuje Čínu za hrozbu jen 29 procent oslovených. Šetření proběhlo v Polsku, Španělsku, Belgii, Francii, Německu a Itálii. 

Příčin může být hned několik. Trump od svého návratu do Bílého domu v lednu 2025 zpochybnil americký závazek vůči NATO, pohrozil anexí Grónsky či Kanady, zasáhl spojenecké ekonomiky cly a zahájil válku s Íránem, do které se evropské země odmítly zapojit. 

Když se na výsledky šetření podíváme podrobněji, tak občané čtyř zemí mají Ameriku za větší hrozbu než Čínu. Větší obavy z Pekingu projevili Francouzi a Poláci. Nejnegativnější postoj k Trumpovi a jeho administrativě je patrný u Španělů. Celkem 51 procent z nich vnímá USA jako riziko.

Nejlépe si Američané stojí u Poláků, obavy vyjádřilo jen 13 procent našich sousedů. Varšava vnímá Washington jako hlavního spojence proti Moskvě. Rusko ostatně vnímá jako hrozbu 70 procent účastníků průzkumu European Pulse.

Průzkum odhalil také další přání Evropanů ze šesti zmíněných zemí. Lidé by chtěli, aby se evropské státy lépe vyzbrojily a mohly se spolehnout samy na sebe, zvlášť když důvěra v Bílý dům ochabuje. 

Tři čtvrtiny respondentů se zároveň vyjádřily tak, že by podpořily poslání vojáků do jiné členské země NATO, pokud by se stala terčem útoku. Ještě nepatrně vyšší podporu by měla společná obrana členského státu Evropské unie. 

Horší už to ale je s případným osobním zapojením dotázaných do případného konfliktu. Zbraň je připravena vzít do ruky jen pětina dotázaných. 47 procent lidí by raději pomáhalo v zákulisí, například v logistice, zdravotnictví či civilní ochraně. Asi 12 procent oslovených by zvažovalo odchod ze země. 

včera

Slovenské cíle se nemění. Fico reagoval na Orbánovu volební porážku

Související

Letadla, ilustrační foto

Evropská letiště čelí vážné hrozbě. Nedostatek paliva může v Evropské unii uzemnit letadla

Evropská letiště čelí hrozbě, která by mohla ochromit nadcházející letní prázdninovou sezónu. Pokud se v příštích třech týdnech nepodaří obnovit stabilní dodávky ropy přes Hormuzský průliv, hrozí podle odborníků systémový nedostatek leteckého paliva v celé Evropské unii. Varování přichází v době, kdy jsou globální energetické trhy otřeseny válečným konfliktem mezi USA, Izraelem a Íránem.
Robert Fico

Slovensko žádá Evropskou unii, aby obnovila dialog s Ruskem

Slovenský premiér Robert Fico vyzval Evropskou unii k ukončení sankcí na dovoz ruské ropy a plynu. Podle jeho vyjádření by tento krok pomohl vyřešit prohlubující se energetickou krizi, která souvisí s probíhající válkou v Íránu. Fico své stanovisko zveřejnil po telefonátu s maďarským premiérem Viktorem Orbánem, přičemž oba lídři patří v rámci EU k těm, kteří s Moskvou nadále udržují vztahy.

Více souvisejících

EU (Evropská unie) Donald Trump USA (Spojené státy americké) průzkumy NATO

Aktuálně se děje

před 16 minutami

před 1 hodinou

před 2 hodinami

před 2 hodinami

před 3 hodinami

před 4 hodinami

před 4 hodinami

včera

včera

včera

včera

Andrej Babiš

Babiš napsal dopis do Bruselu. Vláda schválila novely zákonů o dokladech

Premiér Andrej Babiš (ANO) po zasedání vlády informoval o dalších krocích jeho kabinetu k zachování konkurenceschopnosti českého a evropského průmyslu. Babiš se rozhodl napsat dopis do Bruselu. Vláda zároveň schválila návrh novel zákonů o cestovních dokladech a o občanských průkazech nebo novelu nařízení vlády o stanovení částek životního minima a existenčního minima.

včera

včera

Václav Hybš

Zemřel legendární kapelník Václav Hybš

Českou hudební scénou otřásla velmi smutná zpráva v úvodu nového kalendářního týdne. Ve věku úctyhodných 90 let zemřel známý kapelník a hudebník Václav Hybš, jenž svého času spolupracoval s největšími hvězdami populární hudby u nás. 

včera

Pouštní saharský písek, ilustrační fotografie.

Nad Česko doputoval prach ze Sahary. Může i ovlivnit počasí

Nad Českem se momentálně nachází velké množství saharského prachu, upozornil Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) v pondělí na sociální síti X. V posledních letech jde o poměrně pravidelnou záležitost, která přitom může mít vliv na počasí. 

včera

Péter Szijjártó navštívil Česko

Kam se poděl Szijjártó? Od voleb se na veřejnosti neobjevil, jeho letadlo odletělo do Afriky

V pondělí v brzkých ranních hodinách opustila maďarský vzdušný prostor dvě vojenská letadla, která zamířila směrem k africkému kontinentu, uvedl web 24.hu. Mezi sledovanými stroji byl i letoun typu Falcon, který ke svým zahraničním cestám často využívá ministr zahraničí Péter Szijjártó, a také nový brazilský transportní letoun KC-390 Millennium, který maďarské letectvo zařadilo do výzbroje teprve v loňském roce. Situace je o to divnější, že se Szijjártó poděl neznámo kam.

včera

Péter Magyar

Magyar: Szijjártó běžel po volbách na ministerstvo skartovat dokumenty. Omezíme výkon funkce premiéra

Péter Magyar, předseda strany Tisza a budoucí maďarský premiér, vystoupil na tiskové konferenci poté, co jeho strana v historických volbách drtivě zvítězila a získala ústavní dvoutřetinovou většinu. S aktuálním ziskem 138 mandátů oproti 55 křeslům dosavadního vládního bloku Fidesz-KDNP hovořil Magyar o „vítězství celého Maďarska“ a konci éry, kterou přirovnal ke státostrannému systému před rokem 1990.

včera

Hormuzský průliv

Na uvolnění Hormuzského průlivu se bude podílet i Británie, prohlásil Trump. Podle Londýna je to úplně jinak

Spojené království odmítlo účast na chystané námořní blokádě Hormuzského průlivu, kterou prosazuje administrativa Donalda Trumpa. Přestože Londýn podle deníku The Guardian připouští možnost asistence při odminování této strategické cesty, od samotné blokády se distancuje. Britský kabinet má totiž vážné obavy, že by aktivní zapojení do Trumpových plánů mohlo nebezpečně vyostřit už tak kritickou situaci na Blízkém východě.

včera

Alena Schillerová

Babišova vláda schválila zákon, který má pomoci s regulací cen pohonných hmot

Vláda se na pondělním jednání opět zabývala situací na trhu s ropou, přičemž schválila návrh zákona o regulaci cen pohonných hmot. Cílem nové legislativy je zajistit státu stabilní a operativní nástroj pro řešení mimořádných tržních situací. Vzhledem k naléhavosti situace navrhuje vláda projednání v Poslanecké sněmovně ve stavu legislativní nouze.

včera

Maďaři zaplavili ulice Budapešti

Rusové, jděte domů, hřmělo o víkendu Budapeští. Největším vítězem voleb je Ukrajina, míní experti

Dramatický pád Viktora Orbána po šestnácti letech u moci vyvolal vlnu nadšení nejen v ulicích Budapešti, ale především v Bruselu a Kyjivu. Analytik Sean O’Grady zdůrazňuje, že ačkoliv se po Magyarově drtivém vítězství raduje celá Evropa, největším vítězem těchto voleb je jednoznačně Ukrajina. Konec Orbánovy éry totiž znamená odstranění největší překážky v rámci Evropské unie, která dosud brzdila zásadní pomoc napadené zemi.

včera

Je hrozný a slabý, zaútočil Trump na papeže Lva. Ten promptně zareagoval

Vztah mezi americkým prezidentem a hlavou katolické církve dosáhl historického bodu mrazu. Donald Trump v bezprecedentním útoku označil papeže Lva XIV. za „slabého“, „hrozného“ a „příliš liberálního“. Tato ostrá slova zazněla poté, co pontifik, jenž se narodil v USA, během víkendové modlitby ve Vatikánu kritizoval válečný konflikt mezi Spojenými státy, Izraelem a Íránem jako projev „bludu všemocnosti“.

Zdroj: Libor Novák

Další zprávy