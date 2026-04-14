V šesti velkých evropských zemích převažuje od návratu Donalda Trumpa do Bílého domu názor, že Spojené státy americké představují spíše hrozbu, nikoliv spojence. Ukázal to nový průzkum European Pulse (Evropský pulz) pro magazín Politico.
Jak uvedlo Politico, pouze 12 procent dotázaných v rámci březnového průzkumu vnímalo USA jako blízkého spojence, zatímco 36 procent respondentů označilo zámořskou federaci za hrozbu. V kontrastu k tomu považuje Čínu za hrozbu jen 29 procent oslovených. Šetření proběhlo v Polsku, Španělsku, Belgii, Francii, Německu a Itálii.
Příčin může být hned několik. Trump od svého návratu do Bílého domu v lednu 2025 zpochybnil americký závazek vůči NATO, pohrozil anexí Grónsky či Kanady, zasáhl spojenecké ekonomiky cly a zahájil válku s Íránem, do které se evropské země odmítly zapojit.
Když se na výsledky šetření podíváme podrobněji, tak občané čtyř zemí mají Ameriku za větší hrozbu než Čínu. Větší obavy z Pekingu projevili Francouzi a Poláci. Nejnegativnější postoj k Trumpovi a jeho administrativě je patrný u Španělů. Celkem 51 procent z nich vnímá USA jako riziko.
Nejlépe si Američané stojí u Poláků, obavy vyjádřilo jen 13 procent našich sousedů. Varšava vnímá Washington jako hlavního spojence proti Moskvě. Rusko ostatně vnímá jako hrozbu 70 procent účastníků průzkumu European Pulse.
Průzkum odhalil také další přání Evropanů ze šesti zmíněných zemí. Lidé by chtěli, aby se evropské státy lépe vyzbrojily a mohly se spolehnout samy na sebe, zvlášť když důvěra v Bílý dům ochabuje.
Tři čtvrtiny respondentů se zároveň vyjádřily tak, že by podpořily poslání vojáků do jiné členské země NATO, pokud by se stala terčem útoku. Ještě nepatrně vyšší podporu by měla společná obrana členského státu Evropské unie.
Horší už to ale je s případným osobním zapojením dotázaných do případného konfliktu. Zbraň je připravena vzít do ruky jen pětina dotázaných. 47 procent lidí by raději pomáhalo v zákulisí, například v logistice, zdravotnictví či civilní ochraně. Asi 12 procent oslovených by zvažovalo odchod ze země.
Evropská letiště čelí vážné hrozbě. Nedostatek paliva může v Evropské unii uzemnit letadla
Slovensko žádá Evropskou unii, aby obnovila dialog s Ruskem
EU (Evropská unie) , Donald Trump , USA (Spojené státy americké) , průzkumy , NATO
před 16 minutami
Trumpova Amerika je větší hrozbou než Čína, domnívají se Evropané
před 1 hodinou
Nebezpečný precedent. OSN reaguje na americkou námořní blokádu
před 2 hodinami
Babiš usměrnil Turka. Motorista chtěl mluvit do účasti prezidenta na summitu NATO
před 2 hodinami
Neshody mezi Íránem a USA. Problém je v obohacování uranu
před 3 hodinami
Pokus o vraždu v plzeňské věznici. Případ řeší kriminálka
před 4 hodinami
Vance mluví o pokroku v jednáních s Íránem, obvinil ho ale z ekonomického terorismu
před 4 hodinami
Babiš nechápe, proč by prezident měl být členem delegace na summitu NATO
včera
Dva ze čtyř už někdy vyhráli. StarDance představuje tanečníky pro letošní řadu
včera
Karel III. bude na návštěvě USA pod tlakem. Epsteinovy oběti chtějí konfrontaci
včera
Počasí se má v týdnu ještě vylepšovat, slibuje aktuální předpověď
včera
Babiš napsal dopis do Bruselu. Vláda schválila novely zákonů o dokladech
včera
Slovenské cíle se nemění. Fico reagoval na Orbánovu volební porážku
včera
Zemřel legendární kapelník Václav Hybš
včera
Nad Česko doputoval prach ze Sahary. Může i ovlivnit počasí
včera
Kam se poděl Szijjártó? Od voleb se na veřejnosti neobjevil, jeho letadlo odletělo do Afriky
včera
Magyar: Szijjártó běžel po volbách na ministerstvo skartovat dokumenty. Omezíme výkon funkce premiéra
včera
Na uvolnění Hormuzského průlivu se bude podílet i Británie, prohlásil Trump. Podle Londýna je to úplně jinak
včera
Babišova vláda schválila zákon, který má pomoci s regulací cen pohonných hmot
včera
Rusové, jděte domů, hřmělo o víkendu Budapeští. Největším vítězem voleb je Ukrajina, míní experti
včera
Je hrozný a slabý, zaútočil Trump na papeže Lva. Ten promptně zareagoval
Vztah mezi americkým prezidentem a hlavou katolické církve dosáhl historického bodu mrazu. Donald Trump v bezprecedentním útoku označil papeže Lva XIV. za „slabého“, „hrozného“ a „příliš liberálního“. Tato ostrá slova zazněla poté, co pontifik, jenž se narodil v USA, během víkendové modlitby ve Vatikánu kritizoval válečný konflikt mezi Spojenými státy, Izraelem a Íránem jako projev „bludu všemocnosti“.
Zdroj: Libor Novák