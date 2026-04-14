Babiš usměrnil Turka. Motorista chtěl mluvit do účasti prezidenta na summitu NATO

Premiér Andrej Babiš (ANO) usměrnil poslance Filipa Turka, který by rád mluvil do otázky účasti prezidenta Petra Pavla na letním summitu NATO. Babiš zdůraznil, že Turek není členem vlády, takže nebude ve zmíněné věci rozhodovat.
Turek se v uplynulých dnech vyjádřil, že prezident by se červencového jednání mohl zúčastnit jedině v roli společného doprovodu u večeře. Poslanec upřednostňuje, aby Česko zastupoval předseda vlády, protože hlava státu podle jeho slov nespolupracuje s vládou.
Premiér Babiš ale po pondělním jednání vlády zdůraznil, že vládní zmocněnec pro klimatickou politiku nemá v otázce složení české delegace na summitu NATO jakékoliv slovo. "Pan Turek není členem vlády, takže o tom nebude rozhodovat. Já jeho názor nesdílím," poznamenal.
Babiš zároveň zmínil, že si s Pavlem nebude přes média vyměňovat názory na Ústavu. "Proč by měl být členem delegace. Budeme tam vystupovat najednou?" zeptal se předseda vlády v nadsázce a podotkl, že Pavel má jinou zahraniční politiku než kabinet. "Já pana prezidenta vůbec nekomentuju," dodal.
Prezident v minulém týdnu napsal premiérovi dopis, v němž mu sdělil, že hodlá jet do Ankary. "Vzhledem k nemožnosti sejít se osobně a v návaznosti na náš telefonát si Vám dovoluji touto cestou oznámit, že se v souladu se svým ústavním postavením hodlám zúčastnit v čele delegace České republiky setkání nejvyšších představitelů států NATO," uvedl.
Pavel argumentoval dlouhodobými zvyklostmi či zajištěním kontinuity české zahraniční a bezpečnostní politiky. "S ohledem na témata, která mají být na tomto summitu projednávána, především výdaje na obranu a plán naplňování závazků přijatých vloni na summitu v Haagu, uvítám, pokud se jej zúčastníte spolu se mnou, abyste mohl detailně vysvětlit pozici české vlády," pokračoval.
"Závěrem v souladu s principem vzájemné loajální spolupráce ústavních orgánů Vás žádám o zajištění potřebné součinnosti ze strany vlády a dalších státních orgánů," dodala hlava státu.
Letošní summit NATO se uskuteční ve dnech 7. a 8. července v turecké Ankaře. Turecko bude jednání představitelů členských zemí aliance hostit podruhé v historii.
Andrej Babiš , Filip Turek , Petr Pavel , Vláda ČR , Summit NATO
