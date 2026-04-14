Americký viceprezident J. D. Vance prozradil, jak pokračují diplomatická jednání s Íránem. Obvinil ho zároveň z ekonomického terorismu v Hormuzském průlivu, kde již má platit americká námořní blokáda. Přesto se nejméně jedné lodi podařilo dostat přes americké námořnictvo.
Vance v rozhovoru pro americkou televizní stanici Fox News konstatoval, že Íránci se v průlivu dopouštějí ekonomického terorismu. Pokud v tom budou pokračovat, Američané podle jeho slov nepustí dál jedinou íránskou loď.
Viceprezident se také vyjádřil k průběhu diplomatických jednání s Teheránem. Zmínil, že došlo ke značnému pokroku. "Míč je na půlce Íránu," podotkl. Druhou stranu vyzval k větší flexibilitě a akceptování amerických požadavků, například americké kontroly obohaceného uranu a mechanismu, který má zajistit, že nedojde k úspěšnému vývoji jaderné zbraně.
Íránský velvyslanec při OSN Amir Saeid Iravani odsoudil americkou blokádu íránských přístavů a označil ji za hrubé porušení suverenity Íránu. Podle Iravaniho dochází k porušení základních principů mezinárodního práva, poslal proto dopis generálnímu tajemníkovi OSN Antoniu Guterresovi.
Ačkoliv americký prezident Donald Trump o víkendu tvrdil, že námořnictvo v rámci blokády zablokuje všechny lodě v Hormuzském průlivu. V pondělí se úžinou pronavigovala čtyři pravidla, ale ještě před zahájením blokády. I po jejím zahájení se ale ven z průlivu dostal čínský tanker Rich Starry.
Americká blokáda průlivu začala v pondělí odpoledne našeho času, prezident Trump ji nařídil v reakci na to, jak Íránci momentálně spravují průliv.
Hormuzský průliv je průlivem mezi Perským a Ománským zálivem. Jde o jedinou spojnici mezi Perským zálivem a oceánem, jde tak o jedno z nejdůležitějších strategických míst na světě. Průlivem se dopravuje asi 20 procent světové ropy a dokonce 35 procent ropy přepravované po moři.
Poradce ruského prezidenta pro investiční a ekonomickou spolupráci se zahraničím a šéf Ruského fondu přímých investic (RDIF) Kirill Dmitrijev předpovídá blízký konec Evropské unie. Podle jeho vyjádření výsledky nedávných parlamentních voleb v Maďarsku tento proces rozpadu výrazně urychlí. Dmitrijev vyzval veřejnost, aby si pravdivost jeho slov ověřila za čtyři měsíce.
