Vance vyjádřil hrdost nad tím, že USA přestaly darovat zbraně Ukrajině

Představitelé amerického Pentagonu varovali, že budoucí vojenská pomoc Ukrajině již nemůže stát primárně na bedrech Spojených států. Elbridge Colby, nejvyšší úředník Pentagonu pro strategii, na setkání kontaktní skupiny v Berlíně zdůraznil, že Evropa musí urychleně převzít hlavní odpovědnost za obranu vlastního kontinentu. Podle jeho slov není tento krok otázkou volby, ale strategickou nutností, protože dosavadní čerpání omezených amerických zásob je nadále neudržitelné.
Pod administrativou Donalda Trumpa klesla nová americká vojenská pomoc Ukrajině v roce 2025 o rekordních 99 procent. Washington sice nadále umožňuje prodej zbraní Kyjevu prostřednictvím programu NATO, tyto nákupy jsou však financovány ostatními spojenci. Naopak Evropa v loňském roce výrazně navýšila své příspěvky, kdy finanční a humanitární pomoc vzrostla o 59 procent a vojenská podpora o 67 procent ve srovnání s předchozím průměrem.
Americký viceprezident JD Vance veřejně vyjádřil hrdost na to, že USA přestaly posílat zbraně na Ukrajinu zdarma. Uvedl, že pokud Evropa zbraně pro Kyjev chce, může si je koupit, ale Spojené státy již nebudou tyto nákupy financovat. Tato změna kurzu přichází v době, kdy jsou USA i jejich partneři v Perském zálivu pod tlakem kvůli probíhající válce s Íránem, což vyžaduje soustředění na doplňování vlastních zásob protivzdušné obrany.
Evropští spojenci na berlínském setkání zareagovali oznámením nových balíků pomoci se zaměřením na drony a systémy dlouhého doletu. Německo přislíbilo financování dalších raket Patriot a systémů IRIS-T, zatímco Velká Británie se zavázala dodat 120 tisíc dronů. Významné finanční prostředky na dělostřelectvo, stíhačky a drony vyčlenily také Nizozemsko, Španělsko a Belgie.
I přes rostoucí evropskou aktivitu však Ukrajina nadále čelí kritickému nedostatku systémů schopných sestřelovat ruské balistické rakety. Colby zdůraznil, že k vyřešení tohoto deficitu musí Evropa postavit svou vojenskou podporu a obranný průmysl na skutečně udržitelný základ. Podle Pentagonu se totiž Spojené státy musí nyní prioritně soustředit na hrozby, které považují za nejzávažnější pro vlastní národní bezpečnost.
Do České republiky dnes nečekaně dorazil generální tajemník NATO Mark Rutte. Jeho návštěva byla Aliancí oznámena teprve den předem a odehrává se v kritické době, kdy zbývají pouhé tři měsíce do klíčového letního summitu v Ankaře. Hlavním bodem programu je večerní jednání s premiérem Andrejem Babišem, po kterém bude následovat společná tisková konference.
