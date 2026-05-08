Historický krok: Pentagon zveřejnil první sérii utajovaných dokumentů o UFO

Pentagon v pátek zveřejnil první soubor dříve utajovaných dokumentů, které mapují hlášení o neidentifikovaných létajících objektech (UFO). Tento krok, na který zastánci transparentnosti čekali celá desetiletí, představuje začátek nové éry v přístupu americké vlády k informacím o nevysvětlených jevech. Dokumenty byly zpřístupněny na nově zřízených webových stránkách ministerstva obrany.
Zveřejnění souborů je přímým důsledkem únorové směrnice prezidenta Donalda Trumpa. Ten nařídil federálním úřadům, aby začaly identifikovat a odtajňovat vládní záznamy týkající se fenoménů, které jsou dnes oficiálně označovány jako neidentifikované anomální jevy (UAP). Podle prezidenta byl tento krok motivován obrovským zájmem veřejnosti o informace o možném mimozemském životě.
Ministr obrany Pete Hegseth ve svém prohlášení na sociální síti X uvedl, že tyto spisy byly dlouho skryty pod různými stupni utajení, což jen přiživovalo spekulace veřejnosti. Podle jeho slov nastal čas, aby si američtí občané mohli tyto materiály prohlédnout na vlastní oči a udělat si na celou problematiku svůj vlastní názor.
K úsilí o větší otevřenost se přidal i nový administrátor NASA Jared Isaacman. Ten nedávno prohlásil, že vesmírná agentura plánuje mise, jejichž cílem je mimo jiné zkoumat možnou existenci mimozemských forem života. Isaacman v televizním rozhovoru poznamenal, že pravděpodobnost nálezu důkazů o tom, že ve vesmíru nejsme sami, je v dlouhodobém horizontu poměrně vysoká.
První balík obsahující 162 souborů zahrnuje stovky stran historických i novějších záznamů. Mezi materiály lze nalézt staré depeše ministerstva zahraničí, dokumenty FBI i přepisy z pilotovaných letů NASA do vesmíru. Mnoho stránek se věnuje svědectvím o setkáních s UFO, která sahají mnoho desítek let do minulosti, často se však jedná o nejednoznačné popisy.
Jedna z odtajněných zpráv pochází z roku 1947 a popisuje zkušenost posádky komerčního letadla společnosti Pan Am. Pilot a navigátor tehdy na obloze krátce spatřili jasně oranžový objekt, který se během několika sekund ztratil v mracích. Podobně laděný je i novější dokument z roku 2023, ve kterém pilot dronu popsal pozorování lineárního objektu s extrémně jasným světlem, který po deseti sekundách náhle zmizel.
Pentagon zdůraznil, že páteční publikace je pouze počáteční fází celého procesu. Na odtajňování spolupracuje Bílý dům, úřad ředitele tajných služeb, ministerstvo energetiky i FBI. Další soubory budou uvolňovány průběžně. Ministerstvo obrany zároveň připustilo, že ačkoliv prošly záznamy bezpečnostní prověrkou, mnohé z nich ještě nebyly podrobeny hloubkové analýze.
Navzdory velkému očekávání zatím zveřejněné dokumenty nepřinesly žádný nezvratný důkaz o existenci mimozemšťanů. Předchozí vládní zprávy z roku 2024 konstatovaly, že většina pozorování má racionální vysvětlení, jako jsou meteorologické balony, satelity nebo ptáci. Úřad pro řešení anomálií také v minulosti popřel, že by vláda někdy tajně přechovávala mimozemské technologie.
Téma však zůstává výbušné i kvůli výpovědím informátorů, jako byl bývalý zpravodajec David Grusch, který v minulosti tvrdil, že USA udržují tajný program zaměřený na „nehumánní“ bytosti. Pentagon tak nynějším uvolněním dokumentů reaguje na rozpolcenost společnosti mezi oficiálním popíráním a fascinací neznámem. Veřejnost nyní dostává do rukou surová data, která byla dříve přístupná pouze úzkému okruhu zasvěcených.
Zdroj: Libor Novák