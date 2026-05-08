Historický krok: Pentagon zveřejnil první sérii utajovaných dokumentů o UFO

Libor Novák

8. května 2026 18:46

Pentagon zveřejnil první utajované dokumenty o UFO
Pentagon zveřejnil první utajované dokumenty o UFO Foto: war.gov/UFO

Pentagon v pátek zveřejnil první soubor dříve utajovaných dokumentů, které mapují hlášení o neidentifikovaných létajících objektech (UFO). Tento krok, na který zastánci transparentnosti čekali celá desetiletí, představuje začátek nové éry v přístupu americké vlády k informacím o nevysvětlených jevech. Dokumenty byly zpřístupněny na nově zřízených webových stránkách ministerstva obrany.

Zveřejnění souborů je přímým důsledkem únorové směrnice prezidenta Donalda Trumpa. Ten nařídil federálním úřadům, aby začaly identifikovat a odtajňovat vládní záznamy týkající se fenoménů, které jsou dnes oficiálně označovány jako neidentifikované anomální jevy (UAP). Podle prezidenta byl tento krok motivován obrovským zájmem veřejnosti o informace o možném mimozemském životě.

Ministr obrany Pete Hegseth ve svém prohlášení na sociální síti X uvedl, že tyto spisy byly dlouho skryty pod různými stupni utajení, což jen přiživovalo spekulace veřejnosti. Podle jeho slov nastal čas, aby si američtí občané mohli tyto materiály prohlédnout na vlastní oči a udělat si na celou problematiku svůj vlastní názor.

K úsilí o větší otevřenost se přidal i nový administrátor NASA Jared Isaacman. Ten nedávno prohlásil, že vesmírná agentura plánuje mise, jejichž cílem je mimo jiné zkoumat možnou existenci mimozemských forem života. Isaacman v televizním rozhovoru poznamenal, že pravděpodobnost nálezu důkazů o tom, že ve vesmíru nejsme sami, je v dlouhodobém horizontu poměrně vysoká.

První balík obsahující 162 souborů zahrnuje stovky stran historických i novějších záznamů. Mezi materiály lze nalézt staré depeše ministerstva zahraničí, dokumenty FBI i přepisy z pilotovaných letů NASA do vesmíru. Mnoho stránek se věnuje svědectvím o setkáních s UFO, která sahají mnoho desítek let do minulosti, často se však jedná o nejednoznačné popisy.

Jedna z odtajněných zpráv pochází z roku 1947 a popisuje zkušenost posádky komerčního letadla společnosti Pan Am. Pilot a navigátor tehdy na obloze krátce spatřili jasně oranžový objekt, který se během několika sekund ztratil v mracích. Podobně laděný je i novější dokument z roku 2023, ve kterém pilot dronu popsal pozorování lineárního objektu s extrémně jasným světlem, který po deseti sekundách náhle zmizel.

Pentagon zdůraznil, že páteční publikace je pouze počáteční fází celého procesu. Na odtajňování spolupracuje Bílý dům, úřad ředitele tajných služeb, ministerstvo energetiky i FBI. Další soubory budou uvolňovány průběžně. Ministerstvo obrany zároveň připustilo, že ačkoliv prošly záznamy bezpečnostní prověrkou, mnohé z nich ještě nebyly podrobeny hloubkové analýze.

Navzdory velkému očekávání zatím zveřejněné dokumenty nepřinesly žádný nezvratný důkaz o existenci mimozemšťanů. Předchozí vládní zprávy z roku 2024 konstatovaly, že většina pozorování má racionální vysvětlení, jako jsou meteorologické balony, satelity nebo ptáci. Úřad pro řešení anomálií také v minulosti popřel, že by vláda někdy tajně přechovávala mimozemské technologie.

Téma však zůstává výbušné i kvůli výpovědím informátorů, jako byl bývalý zpravodajec David Grusch, který v minulosti tvrdil, že USA udržují tajný program zaměřený na „nehumánní“ bytosti. Pentagon tak nynějším uvolněním dokumentů reaguje na rozpolcenost společnosti mezi oficiálním popíráním a fascinací neznámem. Veřejnost nyní dostává do rukou surová data, která byla dříve přístupná pouze úzkému okruhu zasvěcených.

před 2 hodinami

Rubio: Írán by se měl ještě dnes vyjádřit k mírovému návrhu USA

Související

Marco Rubio

Rubio: Írán by se měl ještě dnes vyjádřit k mírovému návrhu USA

Spojené státy americké v současné době napjatě očekávají reakci Teheránu na nejnovější mírový návrh, který má za cíl ukončit probíhající válečný konflikt. Americký ministr zahraničí Marco Rubio v pátek dopoledne uvedl, že Washington předpokládá obdržení odpovědi ještě během dnešního dne. Rubio zdůraznil, že administrativa doufá v seriózní nabídku ze strany Íránu, která by umožnila posun v diplomatických jednáních.
Prezident Trump v Mar-a-Lago.

USA a Írán se střetly v Hormuzském průlivu, Příměří podle Trumpa stále platí

Americký prezident Donald Trump prohlásil, že příměří s Íránem nadále trvá, přestože v Hormuzském průlivu došlo ke střetu mezi íránskými silami a americkými torpédoborci. Obě strany se z vyvolání incidentu vzájemně obviňují. Spojené státy označily akci za nevyprovokovaný útok, při kterém Írán použil rakety, drony a malé čluny proti třem americkým plavidlům. Trump v této souvislosti uvedl, že si s nimi Írán zahrává.

Více souvisejících

USA (Spojené státy americké) Pentagon UFO

Aktuálně se děje

před 52 minutami

Pentagon zveřejnil první utajované dokumenty o UFO

Historický krok: Pentagon zveřejnil první sérii utajovaných dokumentů o UFO

Pentagon v pátek zveřejnil první soubor dříve utajovaných dokumentů, které mapují hlášení o neidentifikovaných létajících objektech (UFO). Tento krok, na který zastánci transparentnosti čekali celá desetiletí, představuje začátek nové éry v přístupu americké vlády k informacím o nevysvětlených jevech. Dokumenty byly zpřístupněny na nově zřízených webových stránkách ministerstva obrany.

před 2 hodinami

Marco Rubio

Rubio: Írán by se měl ještě dnes vyjádřit k mírovému návrhu USA

Spojené státy americké v současné době napjatě očekávají reakci Teheránu na nejnovější mírový návrh, který má za cíl ukončit probíhající válečný konflikt. Americký ministr zahraničí Marco Rubio v pátek dopoledne uvedl, že Washington předpokládá obdržení odpovědi ještě během dnešního dne. Rubio zdůraznil, že administrativa doufá v seriózní nabídku ze strany Íránu, která by umožnila posun v diplomatických jednáních.

před 3 hodinami

Ilustrační foto

Klid před bouří. Válka v Íránu zatím cenami v obchodech nezahýbala, experti řekli, kdy se to změní

Válka v Íránu sice trvá již více než dva měsíce, ale běžní evropští zákazníci zatím při pohledu na účtenky v supermarketech žádné dramatické změny nepociťují. Velké řetězce jako Carrefour nebo Aldi uvádějí, že ceny základních potravin zůstávají stabilní. Podle odborníků oslovených webem Politico však jde o pověstný klid před bouří, protože potravinový řetězec reaguje na geopolitické otřesy s výrazným zpožděním.

před 4 hodinami

před 6 hodinami

Hantavirus

Je třeba se obávat hantaviru? Ročně se jím nakazí 100 tisíc lidí, současný kmen je ale extrémně vzácný

Světové zdravotnické úřady jsou v pohotovosti kvůli nečekanému ohnisku hantaviru, které se rozšířilo mezi lidmi spojenými s výletní lodí MV Hondius. Světová zdravotnická organizace (WHO) potvrdila pět případů nákazy, přičemž existuje podezření, že se virus mohl šířit přímo mezi lidmi na palubě. Od poloviny dubna již v souvislosti s touto lodí zemřeli tři lidé.

před 7 hodinami

Připomínka konce II. světové války na pražském Vítkově Prohlédněte si galerii

OBRAZEM: Česko si připomíná konec války. Pavel varoval na Vítkově před rezignací

Páteční dopoledne na pražském Vítkově patřilo vzpomínce na jeden z nejdůležitějších milníků moderních dějin. Armáda České republiky zde uspořádala slavnostní nástup, aby si připomněla 81. výročí konce druhé světové války na evropském kontinentu. Tato tradiční pieta u Národního památníku je každoročně symbolem úcty k těm, kteří položili životy za svobodu a konec nacistické tyranie.

před 8 hodinami

MV Hondius

Lékař se těšil na vysněnou dovolenou. Teď na MV Hondius léčí nakažené hantavirem

Americký lékař Stephen Kornfeld z Oregonu se vydal na palubu lodi MV Hondius v naději, že prožije životní dobrodružství při zkoumání Antarktidy a pozorování velryb. Místo zasloužené dovolené se však nečekaně stal hlavním zdravotníkem plavidla, které zasáhla smrtící nákaza hantaviru. Epidemie, která se na lodi rozšířila, vyřadila z provozu i oficiálního lodního lékaře a vyžádala si již tři oběti.

před 9 hodinami

Petr Pavel a Andrej Babiš

Babiš dorazil na schůzku s Pavlem pozdě. Prezident na summit NATO pojede v každém případě

Páteční schůzka na Pražském hradě začala pro premiéra Andreje Babiše drobným napomenutím. Předseda vlády totiž na jednání s prezidentem Petrem Pavlem dorazil o patnáct minut později, než bylo domluveno. Prezident na zpoždění upozornil hned při přivítání, na což premiér reagoval pouze stručnou poznámkou, že mu to časově nevyšlo, aniž by se za pozdní příchod omluvil.

před 11 hodinami

Prezident Trump v Mar-a-Lago.

USA a Írán se střetly v Hormuzském průlivu, Příměří podle Trumpa stále platí

Americký prezident Donald Trump prohlásil, že příměří s Íránem nadále trvá, přestože v Hormuzském průlivu došlo ke střetu mezi íránskými silami a americkými torpédoborci. Obě strany se z vyvolání incidentu vzájemně obviňují. Spojené státy označily akci za nevyprovokovaný útok, při kterém Írán použil rakety, drony a malé čluny proti třem americkým plavidlům. Trump v této souvislosti uvedl, že si s nimi Írán zahrává.

před 12 hodinami

včera

včera

včera

Hokej, ilustrační fotografie.

Čeští hokejisté přišli o trénink před Švédskými hokejovými hrami. Kvůli díře v ledu

Nepříjemný a zároveň nečekaný začátek přípravy na závěrečný turnaj před blížícím se mistrovstvím světa, tedy na Švédské hokejové hry, zažili čeští hokejisté. Nejprve v tréninkové hale Caratana Arena ve švédském Ängelholmu hledali někoho, aby v hale rozsvítil. Když se nakonec rozsvítit povedlo, byla odhalena díra v ledu. Nakonec byl tento původně naplánovaný trénink zrušen, aby mohl být nahrazen čtvrtečním ranním.

včera

včera

včera

včera

včera

včera

Sídlo Světové zdravotnické organizace

WHO pátrá po původu hantaviru. Objevila pacienta nula

Představitelé Světové zdravotnické organizace (WHO) vnesli více světla do probíhajícího vyšetřování nákazy na palubě výletní lodi MV Hondius. Šéf organizace podrobně zrekapituloval dosud známé a potvrzené případy, které odstartovaly mezinárodní zdravotní pohotovost. Celý řetězec tragických událostí začal u muže, u něhož se první příznaky objevily již 6. dubna a který nemoci podlehl o pět dní později.

včera

Hantavirem se zřejmě nakazila i letuška. Na palubě letadla bylo téměř 400 lidí

Letecká společnost KLM potvrdila, že na palubě letu z jihoafrického Johannesburgu do Amsterdamu, kterým měla cestovat žena nakažená hantavirem, se nacházelo celkem 388 osob. Incident se odehrál 25. dubna a vyvolal rozsáhlá preventivní opatření ze strany nizozemských zdravotnických úřadů. Mezi lidmi na palubě bylo kromě cestujících také čtrnáct členů posádky.

Zdroj: Libor Novák

Další zprávy