Výhled počasí na měsíc. Nejtepleji má být kolem květnových svátků

Jan Hrabě

14. dubna 2026 17:00

Jaro, ilustrační fotografie. Foto: Mariusz Stankowski / INCORP images

Dobrou zprávu mají meteorologové před nadcházejícími dny a týdny. Nejtepleji totiž má být v epizodě, které je věnován aktuální dlouhodobý výhled, v období květnových státních svátků. Vyplývá to z informací Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). 

Po týdnu, který byl teplotně na hranici podprůměru a průměru, se předpokládá, že nadcházející období do 10. května bude průměrné. Nejtepleji má být v epizodě kolem květnových státních svátků.

"První týden budou teplotně na hranici průměru a nadprůměru s minimálními teplotami kolem 6 °C a maximálními kolem 17 °C. Ostatní týdny vychází průměrné až slabě podprůměrné. Pravděpodobně nejteplejším bude poslední týden období, kdy minimální noční teploty se budou pohybovat kolem 7 °C, nejvyšší denní kolem 19 °C," uvedli meteorologové.

Srážek bylo v uplynulém týdnu podprůměrné množství, spadly v průměru jen necelé dva milimetry. Období do 10. května má být srážkově průměrné.

"Průměrný úhrn v jednotlivých týdnech bude pravděpodobně 5 až 10 mm, ale v posledním týdnu možná i kolem 15 mm. Při srážkách bude převažovat déšť nebo přeháňky, postupně se přidají ojediněle i bouřky," dodal hydrometeorologický ústav. 

Související

Počasí Jaro ČHMÚ

Aktuálně se děje

Zdroj: Jan Hrabě

Další zprávy