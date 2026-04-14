Výhled počasí na měsíc. Nejtepleji má být kolem květnových svátků

Dobrou zprávu mají meteorologové před nadcházejícími dny a týdny. Nejtepleji totiž má být v epizodě, které je věnován aktuální dlouhodobý výhled, v období květnových státních svátků. Vyplývá to z informací Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).
Po týdnu, který byl teplotně na hranici podprůměru a průměru, se předpokládá, že nadcházející období do 10. května bude průměrné. Nejtepleji má být v epizodě kolem květnových státních svátků.
"První týden budou teplotně na hranici průměru a nadprůměru s minimálními teplotami kolem 6 °C a maximálními kolem 17 °C. Ostatní týdny vychází průměrné až slabě podprůměrné. Pravděpodobně nejteplejším bude poslední týden období, kdy minimální noční teploty se budou pohybovat kolem 7 °C, nejvyšší denní kolem 19 °C," uvedli meteorologové.
Srážek bylo v uplynulém týdnu podprůměrné množství, spadly v průměru jen necelé dva milimetry. Období do 10. května má být srážkově průměrné.
"Průměrný úhrn v jednotlivých týdnech bude pravděpodobně 5 až 10 mm, ale v posledním týdnu možná i kolem 15 mm. Při srážkách bude převažovat déšť nebo přeháňky, postupně se přidají ojediněle i bouřky," dodal hydrometeorologický ústav.
Související
Počasí se má v týdnu ještě vylepšovat, slibuje aktuální předpověď
Nad Česko doputoval prach ze Sahary. Může i ovlivnit počasí
