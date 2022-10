Musk tvrdí, že nehovořil s Putinem o válce na Ukrajině

Tvrzení o rozhovoru mezi Putinem a Muskem dnes podle agentury TASS popřel také mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov.

Ian Bremmer, šéf poradenské společnosti Eurasia Group zabývající se politickými riziky, tvrdil, že mu Musk osobně řekl o zmíněném rozhovoru s Putinem. To ale Musk následně odmítl. "S Putinem jsem mluvil pouze jednou, a to asi před 18 měsíci. Tématem byl vesmír," uvedl Musk na twitteru. Podobně věc komentoval také mluvčí Kremlu. "Ne, to není pravda," řekl Peskov novinářům a dodal, že Musk a Putin spolu telefonicky komunikovali před rokem a půl.

Minulý týden Musk požádal svých 108,5 milionu sledujících na twitteru, aby hlasovali o jeho řešení války na Ukrajině. Mezi jeho návrhy byla i myšlenka uspořádat referendum pod dohledem OSN v částech Ukrajiny, o kterých Kreml tvrdí, že je anektoval. "Rusko odejde, pokud to bude vůle lidu," uvedl Musk. Kyjev by se podle Muska měl zároveň vzdát Krymu. Ten Rusko v rozporu s mezinárodním právem anektovalo v roce 2014.

Bremmer napsal, že mu Musk řekl, že ruský prezident je "připraven jednat", ale pouze pokud Krym zůstane pod kontrolou Ruska, Ukrajina přijme určitou formu trvalé neutrality a pokud Kyjev uzná ruskou anexi Luhansku, Doněcku, Chersonu a Záporoží.

Musk podle Bremmera řekl, že Putin prohlásil, že těchto cílů bude dosaženo za všech okolností a že je zde možnost jaderného úderu, pokud by Ukrajina podnikla invazi na Krym. Musk to ale posléze popřel.

Muskova původní twitterová anketa vyvolala ostrou kritiku. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj o návrhu uspořádal vlastní anketu, zatímco ukrajinský ministr zahraničí Dmytro Kuleba podnikatele obvinil, že slovo mír používá jako eufemismus pro to, aby Ruskové mohli "vraždit a znásilňovat další tisíce nevinných Ukrajinců a zabírat další území".

Ruský šachový velmistr Garri Kasparov, který patří mezi kritiky ruského prezidenta, Muskův tweet označil za "morální idiocii, opakování kremelské propagandy a zradu ukrajinské odvahy a oběti".

Putinův mluvčí naopak Muskovy návrhy uvítal. "Je velmi pozitivní, že někdo jako Elon Musk hledá mírové východisko z této situace," prohlásil.

Musk bezprostředně po začátku invaze zpřístupnil Ukrajině satelitní internetovou službu Starlink, která se ukázala být velice užitečná nejen pro běžné občany postižené výpadky klasických komunikačních sítí, ale také pro akceschopnost ukrajinské armády.