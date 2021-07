New York chce od městských pracovníků vyžadovat očkování nebo pravidelné testy

Podle deníku The New York Times se nový požadavek týká asi 340.000 zaměstnanců. Opatření pro tyto lidi nezavádí povinnost nechat se očkovat, vedení města ale doufá, že mnozí z těch, kteří ještě nebyli očkováni, se nyní pro tuto možnost rozhodnou, aby se vyhnuli pravidelnému testování. Agentura Reuters dodává, že v New Yorku je plně naočkováno téměř 60 procent obyvatel.

"Jde o ochranu pracovní síly, jejich zdraví a bezpečí, a lidí, o něž se starají," vysvětloval svůj plán starosta de Blasio. Měsíc září při tiskové konferenci označil za zlomový moment obnovy po koronavirové krizi. "Takže 13. září, v první den školy, budeme od každého jednoho zaměstnance města očekávat, že bude buďto očkovaný, nebo se bude týdně testovat," uvedl de Blasio.

Oznámení přichází týden poté, co New York schválil povinné očkování zdravotníků ve všech nemocnicích a klinikách provozovaných městem. Také přichází za zhoršující se epidemické situace. Město New York i stejnojmenný stát jsou na tom sice co do výskytu nákaz a hospitalizací na obyvatele mnohem lépe než státy na jihu USA, i zde ale denní počty zachycených infekcí rostou.

Podíl očkovaných obyvatel je v New Yorku relativně vysoký, neboť na úrovni celých USA zatím očkování dokončilo na 49 procent obyvatel. Nejnižší čísla okolo 35 procent v této souvislosti hlásí státy Alabama, Mississippi a Arkansas, které v posledních týdnech registrují prudký růst v počtech pozitivně testovaných i hospitalizovaných. V Arkansasu v posledním týdnu připadalo na každý den asi 1800 nových případů infekce, přičemž ve státě žijí přibližně tři miliony lidí.

Podobně na tom byla Florida, ačkoli v tomto třetím nejlidnatějším americkém státě je plně očkovaných 48 procent obyvatel. "Epidemiologové zde pozorují souhru různých faktorů: Vysoké počty neočkovaných, uvolnění preventivních opatření jako je nošení roušek a omezování kontaktů, šíření vysoce nakažlivé delta mutace koronaviru a shromažďování lidí uvnitř budov během horkých letních dní," shrnul v neděli situaci deník The Wall Street Journal.