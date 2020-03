New York hlásí za den 5000 nakažených, celé USA už 60 tisíc

V něm úřady podle guvernéra Andrewa Cuoma zaznamenaly za úterý přes 5000 nově nakažených, pochází odtamtud také asi polovina všech infikovaných v zemi. Stát proto plánuje další zpřísnění ochranných omezení pohybu obyvatel.

Město New York začne kvůli nákaze uzavírat ulice pro dopravu a otevře je chodcům, aby se lidé mohli na ulicích více rozprostřít. Zakáže také veškeré sportovní aktivity v městských parcích. Cuomo řekl, že omezení pohybu obyvatel zřejmě proti šíření nákazy zabírají. V úterý se totiž oproti neděli významně snížilo tempo, jímž roste počet lidí vyžadujících hospitalizaci.

Cuomo však zároveň poznamenal, že jeho stát eviduje desetkrát větší počet nakažených než druhý nejvíce zasažený, kterým je sousední New Jersey. Členka vládního krizového štábu Deborah Birxová v úterý prohlásila, že všichni lidé přijíždějící ze státu New York jinam do země by měli podstoupit 14denní karanténu.

Ve Spojených státech v posledních dnech velice rychle stoupá počet nakažených, který se za poslední týden zvýšil mnohonásobně. Zčásti je to tím, že se místním činitelům po několika týdnech podařilo zvýšit kapacity pro testování. Světová zdravotnická organizace (WHO) nicméně varovala, že by se USA mohly brzy stát po Číně a následně Itálii novým světovým epicentrem pandemie.

Někteří experti varují, že dalším ohniskem epidemie v zemi by mohlo být město New Orleans. Tam nyní roste počet nakažených nejrychlejším tempem ze všech oblastí na světě, a to až o 30 procent za 24 hodin. Stát Louisiana, kde se město nachází, má třetí největší počet nakažených na obyvatele v USA po státech New York a Washington, 70 procent z nich přitom eviduje právě New Orleans. Americký prezident Donald Trump Louisianu v úterý přidal na seznam nejvíce zasažených států s nárokem na federální finanční pomoc. Stát nyní eviduje asi 1800 nakažených a 65 obětí COVID-19.