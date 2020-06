New York, New Jersey a Connecticut nařizují karanténu

Dnes to podle agentury Reuters oznámil newyorský guvernér Andrew Cuomo. New York a New Jersey ještě před několika týdny byly ohniskem epidemie v USA a ostatní americké státy se příjezdům návštěvníků z těchto regionů bránily, nyní je ale situace opačná.

Cuomovo oznámení není překvapivé, guvernér o této možnosti v posledních dnech hovořil. Dnes uvedl, že 14denní karanténa se týká lidí, kteří přijíždějí ze států Alabama, Arkansas, Arizona, Florida, Severní Karolína, Jižní Karolína, Washington, Texas a Utah. Dodal, že opatření se bude měnit podle rozsahu infekce v ostatních částech USA.

Ve Spojených státech s 330 miliony obyvatel se koronavirem podle Univerzity Johnse Hopkinse nakazilo zhruba 2,35 milionu lidí, z nichž přes 121.000 komplikacím souvisejícím s infekcí podlehlo. Nejhůře postižený byl devatenáctimilionový stát New York, kde se nakazilo 390.000 osob, z nichž přes 31.000 zemřelo. New Jersey s devíti miliony obyvatel je po New Yorku druhým nejpostiženějším státem, s nemocí covid-19 tam zemřelo přes 13.000 lidí.

New York i New Jersey nyní považují epidemii na svém území za překonanou, na jiných místech USA je ale situace opačná. Například Texas hlásí rekordní nárůsty nemocných, za den jich zaznamenal přes 5000. Guvernér státu Washington Jay Inslee kvůli šíření koronaviru oznámil, že zavede povinnost nosit roušky na všech veřejných místech, kde není možné udržovat dvoumetrové rozestupy. Odborníci a veřejní činitelé poukazují na to, že USA příliš rychle přistoupily k rušení karanténních opatření a že obyvatelé nedodržují bezpečnostní doporučení.