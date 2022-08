New York v pohotovosti. Městem se může skrytě šířit obrna

— Autor: ČTK

V odpadní vodě města New York se našel virus obrny, což může znamenat tiché šíření nákazy. S odvoláním na prohlášení Mary Bassettové z ministerstva zdravotnictví státu New York o tom informoval server POLITICO. Před několika týdny se po desíti letech v USA potvrdil první případ dětské obrany, a to na předměstí New Yorku.