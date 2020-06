Pelosiová sepsala rázný dopis, nechce v Kapitolu sochy představitelů Konfederace

Pelosiová v dopise pro šéfy výboru Kongresu odpovědného za péči o sochy vystavené v Kapitolu napsala, že tato díla "skládají hold nenávisti, nikoliv dědictví", a proto musejí být odstraněny.

The statues which fill the halls of Congress should reflect our highest ideals as Americans. Today, I am once again calling for the removal from the U.S. Capitol of the 11 statues representing Confederate soldiers and officials. These statues pay homage to hate, not heritage.