Pfizer požádal v USA o schválení vakcíny pro děti od pěti do 11 let

Činitel Bílého domu pověřený řízením boje proti covidu-19 Jeff Zients pak v televizi CNN prohlásil, že v případně kladného stanoviska amerických regulačních úřadů by se děti starší pěti let mohly v USA začít očkovat již v listopadu.

Po vakcinaci dětí mezi pěti a 11 lety věku volá podle agentury AP řada rodičů i pediatrů. Nákaza se u dětí projevuje stále častěji, v USA na ně připadá každý čtvrtý nový případ infekce koronavirem SARS-CoV-2. Odborníci to přičítají nakažlivější variantě viru s označením delta.

Ačkoliv je u dětí menší riziko těžkého průběhu covidu-19, u některých přece jen nastane. Hrozí rovněž, že virus přenesou na někoho ze zranitelnějších skupin obyvatelstva. Očkování by podle expertů mohlo rovněž pomoci s návratem k normálnímu provozu ve školách, na mnoha z nich totiž narušil výuku náhlý rozmach nákazy mezi žáky.

FDA se nyní musí rozhodnout, zda je k dispozici dostatek důkazů o účinnosti očkovací látky, která se jmenuje Comirnaty, u této věkové skupiny a zda se u dětí neprojevují nebezpečné vedlejší účinky. K věci se nejprve vyjádří nezávislý poradní panel, který se sejde 26. října a dá FDA svoje doporučení.

Děti od pěti do 11 let by podle Pfizeru měly dostávat jen třetinu dávky, která se podává osobám starším 12 let. I tak se jim však podle firmy vytvoří stejné množství protilátek jako u starších osob po standardní dávce.

Pfizer zkoušel svou vakcínu na 2268 dobrovolnících mezi pěti a 11 lety a uvádí, že se u nich neobjevily vážnější vedlejší účinky. AP však poznamenává, že tato studie není dostatečně velká na to, aby odhalila velmi vzácné vedlejší účinky. Zmiňuje například zánět srdečního svalu (myokarditida), který se v ojedinělých případech objevil u některých pacientů po druhé dávce, zejména u mladých mužů.

Očkování dětí starších pěti let bude moci začít až v případě, že se k němu vyjádří kladně FDA i americké Středisko pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC).

Pfizer a BioNTech nyní testují účinnost své vakcíny rovněž u dětí mezi dvěma a pěti lety a u skupiny od šesti měsíců do dvou let. Předběžná data z těchto studií budou zřejmě k dispozici ještě před koncem letošního roku.