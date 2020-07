Politico: Pompeo představil selektivní pojetí lidských práv

Pompeo to řekl, když představoval pracovní verzi zprávy od kontroverzní komise, kterou sám zřídil asi před rokem, napsal server Politico.

Aktivisté a akademici, z nichž řada kritizuje samotnou existenci komise, se teď snaží zhodnotit obsah návrhu závěrečné zprávy, která by podle Pompea měla ovlivnit americkou i celosvětovou politiku lidských práv. Veřejnost má 14 dní na to, aby k dokumentu zaslala své připomínky, než komise vypracuje finální verzi.

V projevu, kterým poskytl spoustu munice svým kritikům i podporovatelům, Pompeo zdůrazňoval, že Spojené státy jsou v základu dobrou zemí, která dokáže překonávat své chyby. Útočil rovněž na list The New York Times, který podle něj hlásá "nenávist k Americe", a zpochybňoval motivaci lidí, kteří strhávají sochy kontroverzních postav americké historie.

"Amerika je v základu dobrá a může toho světu hodně nabídnout, protože naši zakladatelé uznávali existenci Bohem daných nezcizitelných práv a přišli s odolným systémem jejich obrany," řekl ministr.

Jeho projev byl však význačný zejména kvůli tomu, na koho Pompeo cílil. Kritizoval Projekt 1619 deníku The New York Times, který zkoumá odkaz otroctví ve Spojených státech. Tvrdil, že list "chce, abyste uvěřili marxistické ideologii, že v Americe jsou pouze utlačovaní a utlačovatelé; čínská komunistická strana musí mít radost, že New York Times chrlí jejich ideologii".

Konzervativní křesťan Pompeo je někdejším členem Kongresu za stát Kansas a ve Washingtonu kolují spekulace, že se možná chystá v budoucnu kandidovat na prezidenta. Jeho kritici tak okamžitě upozornili na to, že v jeho vyjadřování lze nalézt spoustu výrazů, které nacházejí úspěch u voličské základny Republikánské strany, včetně útoků na média.

Pompeo v proslovu předkládal Ameriku jako maják naděje a svobody, na druhou stranu ale varoval, že USA musejí být "realistické" při prosazování těchto hodnot v zahraničí. "Naší první povinností je zajistit svobody Američanů," řekl. "Naše oddanost nezcizitelným právům neznamená, že máme kapacitu vždy a všude zakročit proti porušování lidských práv," dodal.

Ministr ve svém projevu nevěnoval příliš času detailnímu rozboru toho, na jakých právech záleží více, a na kterých méně. Zdůraznil jen, že jsou podle něj nejvýznamnější vlastnická práva a náboženská svoboda. "Nikdo nemůže 'sledovat vlastní štěstí', pokud nemůže vlastnit ovoce své práce," řekl s odkazem na slavnou formulaci z Deklarace nezávislosti. "A žádná společnost si nemůže zachovat svou legitimitu - nebo svůj ctnostný charakter - bez náboženské svobody," dodal.

Tato představa o hierarchii lidských práv je však jedním z důvodů, proč je řada aktivistů kritická vůči Pompeem ustavené komisi i její práci. V návrhu své zprávy komise píše, že ačkoli Všeobecná deklarace lidských práv z roku 1948 proti sobě jednotlivá práva otevřeně nestaví, je přesto žádoucí, aby státy učinily z některých práv svou prioritu podle své současné situace a historické zkušenosti.

Pompeovi kritici však tvrdí, že prohlášením některých práv za důležitější stanovuje ministr nebezpečný precedent, který by mohly zneužít země s otřesnou lidskoprávní minulostí, například Írán nebo Čína. Ačkoliv Pompeo prohlásil, že komise nemá řídit politiku USA, řekl také, že doufá, že se na její zprávu bude ministerstvo zahraničí obracet "po mnoho dalších desetiletí".