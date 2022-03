Pro většinu Američanů je Ukrajina spřátelená země, ukázal průzkum

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Třetina Američanů před rokem nebyla schopna odpovědět na otázku, zda je Ukrajina vůči USA přátelská nebo nepřátelská. Čerstvý průzkum společnosti YouGov ukazuje, že nyní 81 procent dotázaných řadí Ukrajinu ke spřáteleným zemím nebo přímo ke spojencům. Podle listu The New York Times to souvisí s ruskou válkou proti Ukrajině.