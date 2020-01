Senát začne řešit impeachment. Trump může být nejspíš v klidu

O předání žaloby do Senátu bude sněmovna hlasovat ve středu, kdy si rovněž vybere představitele, kteří ji budou v senátním procesu zastupovat. Sněmovna vznesla na Trumpa žalobu ještě před Vánocemi, postoupení případu Senátu ale oddalovala kvůli sporu o to, jak by proces měl vypadat a zda by měli být předvoláni svědci.

McConnell uvedl, že republikánští i demokratičtí senátoři budou chtít předvolat svědky, aby si jejich výpověď vyslechli. Rozhodnutí o tom, zda svědci budou skutečně předvoláni, padne až po zahajovacích projevech procesu. Hlasování o pozvání svědků bude ale podle McConnella zaručeno. Šéf senátních republikánů rovněž řekl, že republikánští senátoři nechtějí žalobu zamítnout bez jejího projednání, jak požaduje Trump.

Sněmovna viní prezidenta ze zneužití úřadu a obstrukcí vůči Kongresu. Žaloba se týká takzvané ukrajinské kauzy, kdy šéf Bílého domu podle kongresmanů naléhal na ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, aby Kyjev vyšetřoval Trumpova volebního soka Joea Bidena a jeho syna. Očekává se, že Senát prezidenta osvobodí, protože tuto kongresovou komoru ovládají republikáni.