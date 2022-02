Spojené státy a Německo postupují jednotně vůči Rusku, řekl Biden před schůzkou se Scholzem

Podle Bidena ale dvě země "pracují v tandemu", aby dál snižovaly hrozbu ruské agrese v Evropě, informovala agentura Reuters. "Německo je jedním z nejbližších spojenců Ameriky," zdůraznil podle ní prezident USA, když ve svém sídle přivítal německého kancléře. Uvedl také, že se těší na vzájemnou úzkou spolupráci.

Scholz je tento týden na první návštěvě USA od svého prosincového nástupu do čela spolkové země. Podle komuniké Bílého domu by mělo jeho schůzce s Bidenem dominovat téma ruských vojenských manévrů u ukrajinských hranic, které kancléře dostává do složité situace. Berlín v souvislosti s aktuální situací čelí kritice, že je příliš pasivní, mimo jiné proto, že zatím neohlásil odstoupení od plynovodu Nord Stream 2 v případě nového ruského útoku na Ukrajinu. Bidenova administrativa tvrdí, že projekt plynovodu by za takového scénáře "nepostupoval, ať tak či onak".

Scholz před dnešní schůzkou deklaroval, že Západ bude v případě ruské invaze postupovat jednotně a že Moskva by zaplatila vysokou cenu. Německá vláda zároveň oznámila, že pošle do Litvy až 350 dalších vojáků, kteří doplní stávajících asi 500 v tamním mnohonárodním praporu NATO.