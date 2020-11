Trump bude čekat výsledky v Bílém domě, Biden v Delaware

Trumpův tým si v komplexu Bílého domu vytvořil celkem dvě stanoviště. První je v Eisenhowerově budově, jež leží vedle Bílého domu, druhé je pak přímo v prezidentské rezidenci. Ve štábech by mělo být dohromady asi 400 lidí, podle zdrojů televize CNN by jich však mohlo být jen asi 250, přičemž každý z účastníků by měl podstoupit rychlotest na koronavirus.

Rozhodnutí současného prezidenta usídlit svůj volební štáb ve vládní budově vyvolalo novou kontroverzi, která nastala i poté, co Trump na pozemcích Bílého domu přednesl projev po oficiálním zisku nominace Republikánské strany do voleb. Američtí činitelé totiž mají zakázané míchat státnické povinnosti s politickou činností. Trumův štáb však dnes trval na tom, že veškeré prostředky, které v Bílém domě používá, včetně počítačů a dokonce i internetového připojení, platí kandidátova kampaň, a ne daňoví poplatníci.

Trump zatím neoznámil, zda a kdy se na akcích své kampaně objeví a jestli promluví k veřejnosti. Uvedl jen, že si nepřipravuje proslov pro případ výhry, ani prohry.

Poměrně nejasno je rovněž o konkrétních plánech kandidáta Demokratické strany Bidena. Ve Wilmingtonu vyrostlo přes den velké podium, a na místě by podle dostupných informací měl být Biden se svou manželkou Jill a viceprezidentskou kandidátkou Kamalou Harrisovou. Akce se však kromě nich zúčastní jen Bidenovi nejbližší spolupracovníci, další členové rodin kandidátů a novináři. Demokrat by měl však ještě v úterý večer místního času ve svém štábu veřejně vystoupit.

Podle zpravodajského serveru The Hill odráží pojetí obou událostí rozdílnost způsobů, jakými kandidáti vedli prezidentskou kampaň, kterou letos bezprecedentně formovala pandemie covidu-19. Trump nehledě na výzvy lékařských expertů trval na pořádání akcí s velkou účastí, na nichž stály tisíce lidí těsně vedle sebe, z nichž mnozí neměli roušky. Bidenův tým pak organizoval události s menší účastí, kde od sebe lidé drželi odstup. Oblíbeným formátem demokratů z posledních týdnů se například stalo vystoupení před účastníky, kteří sledovali proslov kandidáta ze svých automobilů.