Trump porušil pravidla Twitteru, účet mu zablokovali právem. Nejde o omezování svobody, říká Rožánek

Nesouhlasí, že trvalým zablokováním účtu na Twitteru by u Donalda Trumpa docházelo k omezování svobody či projevu slova. Expert na sociální sítě tvrdí, že klíčové je, jakou formou svoje názory vyjadřoval a prezentoval. „K trvalému zablokování nedošlo, že by Trumpovi chtěla platforma omezovat projev. Svoboda slova se nerovná nároku na dosah. Navíc Donald Trump má stále možnosti, jak sdělovat svoje názory. Nikdo jej trvale neumlčuje,“ upozorňuje editor serveru DigiZone.cz.

Šéf Bílého domu se pokusil obejít zákaz

Žurnalista tvrdí, že platformy jej vylučují proto, že porušuje jejich pravidla, která musí ctít i on. „Pokud by je respektoval a držel se zásad férového obsahu, tak by na nich publikovat mohl. Tady se opravdu nejedná o žádnou cenzuru anebo omezení svobody slova kvůli jeho postojům. Sankce nastaly proto, jakou formou svoje názory vyjadřoval a prezentoval. Účet mu zablokovali právem. A jak ve svém stanovisku firma uvedla, žádný účet není privilegovaný k podněcování násilí,“ naráží na nedávné řádění stoupenců Donalda Trumpa, kteří vtrhli do washingtonského Kapitolu.

Expert zdůrazňuje, že Twitter pečlivě na svá pravidla dbá a nedělá mezi populací žádné rozdíly. „Pokud se podmínkami neřídí ani šéf Bílého domu, pak společnost zakročí i proti prezidentu USA. Firma Twitter skutečně neřeší, jaké postavení ve společnosti má její uživatel.“

After close review of recent Tweets from the @realDonaldTrump account and the context around them we have permanently suspended the account due to the risk of further incitement of violence.https://t.co/CBpE1I6j8Y — Twitter Safety (@TwitterSafety) January 8, 2021

Mediální analytik, jehož jméno bylo přes osm let spojeno s Český rozhlasem, kde vedl internetovou redakci a od ledna 2013 působil jako analytik strategického rozvoje, nevidí ani problém, že příspěvky Donalda Trumpa jmenovaná sociální síť smazala i z vládní stránky, kam se prezident po zablokování účtu přesunul. „Twitter k zablokování vládního účtu nepřistoupil jen tak. Smazání nastalo ve chvíli, kdy se šéf Bílého domu pokusil obejít zákaz svého původního účtu tím, že zkoušel tweetovat z náhradních zdrojů, kterým byl účet @POTUS (President of the United States – pozn. red.) anebo účet @TeamTrump, který Twitter zablokoval úplně.“

Novinář, který publikoval i v Hospodářských novinách, tvrdí, že u účtu POTUS společnost smazala příspěvky, které by neprošly ani na původním účtu @realDonaldTrump. „Počínání komunikační platformy Twitter je tedy naprosto v pořádku, protože odstraňovala jen ty příspěvky, které porušovaly podmínky služby zmíněné společnosti. Jinak firma nezasahovala do obsahu twitterového účtu úřadu prezidenta.“

Je zajímavé, že Trumpovy účty trvale nezablokoval Reddit ani Facebook. U nich jde o jiný charakter zákazů. „Konkrétně u Redditu se jedná o specifický druh diskuzního vlákna, které je uživatelské a není založené prezidentskou kanceláří Donalda Trumpa anebo jeho týmem,“ říká bývalý šéfredaktor mediální části oborového serveru Česká média.

Prostředím platformy oznámil změnu ministrů

Co se týče Facebooku, ten oznámil, že stránky budou nedostupné na neurčito, a to přinejmenším do doby než dojde k předání úřadu do rukou nové administrativy prezidenta Joa Bidena, který v čele země stane 20. ledna. „To znamená, že po inauguraci nově zvolené hlavy státu, může Trumpův účet na Facebooku zase začít fungovat. Pokud by ale zase začal burcovat své příznivce k nějakým nepokojům a Facebook by jeho počínaní vyhodnotil jako neoprávněné, pak by došlo k trvalému zrušení,“ vysvětluje pro EuroZprávy.cz Rožánek.

Zrušení osobního účtu @realDonaldTrump představuje pro stávající hlavu Bílého domu značné oslabení. „Pravděpodobně žádný světový státník nepoužívá Twitter tak intenzivně jako on. Je skutečně proslulý tím, že na sociální sítě dává vše, co jej doslova napadlo. Byl třeba velmi známý tím, že na Twitteru komentoval probíhající televizní vysílání, zejména ranní vysílání televizní stanice Fox News.“

Autor koncepce, na jehož základě vznikl digitální projekt Rádio Junior, vzpomíná, jak prostřednictvím platformy Twitteru v březnu roku 2018 odvolal Trump ministra zahraničních věcí Rexe Tillersona a nahradil jej dosavadním šéfem Ústřední zpravodajské služby CIA Mikem Pompeem. „ Jeho styl, jakým se na platformě prezentoval, byl pro něj charakteristický a ve Spojených státech mu přinášel řadu kontroverzí a vnášel i napětí do vlastní vlády, což dokládá oznámení o změně na postu ministra zahraničí.“

Tvůrce, který se podílel na aplikacích se živým vysíláním rozhlasu pro Windows Phone a OS Android, připomíná, že Trump se na Twitteru vždy projevoval ostrou rétorikou. „Jeho politický styl měl od začátku postavený na vyhroceném slovníku, na platformě si zakládal na přímočarosti,“ popisuje jeho počínání na sociální síti.

Facebook hrozil blokací i Okamurovi

Zablokování Facebooku loni v létě hrozilo i šéfovi SPD Tomiu Okamurovi a místopředsedovi Radimu Fialovi, a to pro porušování zásad komunity. „Myslím si, že pokud jde o politické názory Tomia Okamury, tak jistě není problém, aby je vyjadřoval i prostřednictvím sociálních sítí. Nicméně stejně jako u Donalda Trumpa platí zásada, že nejde jen o to, co říká, ale také jakou formu vyjadřování užívá a jestli styl, kterým své názory šíří, nemůže potencionálně někomu ublížit. To je takový obecní princip bez ohledu na skutečnost, zda se jedná o Tomia Okamuru anebo o nějakého Josefa Nováka,“ konstatuje muž, který v roce 2013 spustil na sociálních sítích Facebook a Twitter projekt Srpen 1968 - přímý přenos z minulosti.

Bývalý šéfredaktor odborného týdeníku Marketing & Media je přesvědčený, že situace v Evropě je komplikovanější než v USA, neboť pro americké komunikační společnosti není tak snadné regulovat obsah na jednotlivých kontinentálních trzích. „A nemají ani tolik lidí pro to, aby dění na českém trhu vyhodnocovaly. A tak se vše musí posuzovat případ od případu. Zároveň musí dbát na pravidla, která v dané zemi platí,“ připomíná Filip Rožánek.