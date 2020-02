Trump v Kongresu hájil právo na zbraně, otce zastřelené dívky vyhodili ze sálu

"Dokud budu prezidentem, budu vždy chránit druhý dodatek ústavy o vašem právu držet a nosit zbraně," řekl Trump s tím, že toto ústavní právo se v USA stává terčem útoků.

Následně se ozval v publiku Fred Guttenberg, jehož čtrnáctiletá dcera Jamie byla mezi 17 oběťmi masakru na střední škole ve floridském Parklandu v roce 2018.

Guttenberg, který byl hostem demokratické šéfky Sněmovny reprezentantů Nancy Pelosiové, Trumpův projev přerušil a následně byl policií vyveden.

.@fred_guttenberg lost his daughter in the Parkland shooting and has worked every day since to end gun violence.



Tonight he stood up to a president that believes peace and the second amendment are mutually exclusive and was removed.#ImWithFred pic.twitter.com/RprctMp2iE