Trump vyzval demonstranty k odchodu z Kapitolu, dál mluví o ukradených volbách

Zákonodárci dnes projednávali potvrzení výsledku prezidentských voleb, v nichž Trump prohrál. Schůze obou komor Kongresu musela být přerušena poté, co Trumpovi příznivci přemohli ochranku, dostali se do budovy a následně pronikli i do jednacích sálů Senátu a Sněmovny reprezentantů.

"Naše demokracie je v tuto hodinu pod bezprecedentním útokem, který se nepodobá ničemu, čeho jsme byli v moderní době svědkem," prohlásil Biden, který byl ve státu Delaware, kde měl pronést projev o svém plánu na obnovu ekonomiky zasažené pandemií covidu-19. Dodal, že současné dění je "útokem na vládu práva, jakých jsme viděli jen málo". "Chaotické scény u Kapitolu nejsou odrazem skutečné Ameriky, nepředstavují to, čím jsme," dodal.

Následně stejně jako řada vrcholných zákonodárců z obou hlavních politických stran vyzval Trumpa, aby veřejně vystoupil a řekl svým příznivcům, aby "ukončili toto obležení".

Trump krátce nato na twitteru zveřejnil krátké video, v němž nadále trval na tom, že volby vyhrál, ačkoliv jeho prohru potvrdil sbor volitelů a soudy i volební činitelé odmítli veškeré námitky jeho týmu ohledně volebních podvodů. "Rozumím vaší bolesti," začal prezident. "Ale teď musíte jít domů. Musíme mít mír, musíme mít zákon a pořádek," pokračoval a vyzval své příznivce, aby "nehráli do rukou těchto lidí", kteří podle něj ukradli volby "nám všem - mně, vám, naší zemi".

"Běžte domů, milujeme vás, jste opravdu výjimeční (...) Vím, jak se cítíte, ale jděte domů," pokračoval republikánský prezident.

Sociální síť twitter následně k jeho příspěvku přidala varování, kterým v posledních dvou měsících opatřuje téměř veškerá Trumpova prohlášení o volbách. Tentokrát však navíc napsala, že "na tento tweet nelze odpovědět, nelze ho retweetovat, ani ‚lajkovat‘ kvůli nebezpečí násilností".