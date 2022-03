USA by mohly zaslat stíhačky do Polska, pokud by poskytlo letouny Ukrajině

Dohodu by musel kromě Bílého domu schválit Kongres, ve kterém se o ní předběžně diskutovalo při sobotním videohovoru zákonodárců s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským, napsal list The Wall Street Journal. Polská vláda dnes nicméně podobný záměr odmítla.

"Aktivně se nyní zabýváme otázkou letadel, které by Polsko mohlo poskytnout Ukrajině, a zjišťujeme, jak bychom mohli doplnit jejich stavy, pokud by se Polsko rozhodlo ta letadla poskytnout," řekl Blinken na návštěvě moldavské metropole Kišiněva. "Nemohu teď zmínit konkrétní časový plán, ale mohu jen říct, že se tím zabýváme velmi, velmi aktivně," dodal.

"Polsko nevyšle svoje stíhačky na Ukrajinu a ani jí nedovolí využívat jeho letiště. Významně pomáháme v mnoha dalších oblastech," napsala na twitteru kancelář polského premiéra. Blinken navštívil Polsko v sobotu a jednal tam se svým polským kolegou Zbigniewem Rauem.

Obrysy možné dohody USA s Polskem vyšly najevo již při sobotní videokonferenci Zelenského s asi 200 členy obou komor amerického Kongresu. Zelenskyj při ní žádal USA o pomoc při zajištění většího množství útočných zbraní a rovněž se vyjádřil pro přerušení dovozu ruské ropy do Spojených států.

Ukrajina by potřebovala v tuto chvíli nejvíce stíhačky, řekl při hovoru Zelenskyj. Zmínil rovněž ustavení bezletové zóny, které Západ ale opakovaně odmítl. "Pokud nemůžete udělat to, sežeňte mi alespoň letadla," řekl podle osob, jež se hovoru zúčastnily.

Ukrajina disponuje stíhačkami MiG-29 sovětské konstrukce, a má na ně tak vycvičené piloty a infrastrukturu potřebnou k jejich provozu. Tyto letouny má ve výbavě také Polsko, Bulharsko a Slovensko.

Polské letectvo disponuje třemi desítkami stíhaček MiG-29. Jsou to staré stroje sovětské výroby, které se ale po léta modernizovaly. Kromě moderní avioniky jsou v nich vestavěny některé systémy NATO, které by se podle expertů musely v případě postoupení Ukrajině odstranit. Polský zpravodajský web Onet.pl tento týden uvedl, že stroje by musely být Ukrajině poskytnuty v rámci pomoci od Evropské unie či NATO, protože bezpečnost Polska vyžaduje, aby to bylo mezinárodní gesto. Musely by se rovněž přemalovat. Aby ukrajinští piloti dokázali využít všech možností těchto strojů, museli by se také seznámit se všemi úpravami vykonanými v Polsku.

Polsko na rozdíl od Slovenska a Bulharska disponuje kromě sovětských letadel MiG i americkými stíhačkami F-16. V roce 2020 rovněž podepsalo obří kontrakt na dodávku 32 vyspělých stíhaček nejnovější generace F-35, první z nich by do země měly dorazit v roce 2024. Starší letadla MiG pak by polská armáda vyřadila z provozu.