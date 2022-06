USA podle Bidena chystají vojenskou pomoc Ukrajině ve výši 800 milionů dolarů

Bidenova administrativa při vrcholné schůzce oznámila plán trvalého posílení americké vojenské přítomnosti v Evropě. Vrcholná schůzka dále přinesla dohodu mezi Tureckem, Finskem a Švédskem, která oběma severským státům umožní vstoupit do NATO.

Biden na dnešní tiskové konferenci řekl, že USA by měly Turecku prodat bojový stíhací letoun F-16, ale je k tomu zapotřebí souhlas Kongresu. Prezident si myslí, že kongresmani tento plán schválí. Počítá se s nákupem 40 stíhaček a modernizací 80 letadel podobného typu. Americká administrativa podle tiskových agentur popřela, že jde o odměnu za turecké odblokování vstupu Švédska a Finska do NATO.

NATO na svém summitu také upravilo strategický koncept s ohledem na to, co označuje za nátlakovou politiku Číny, která zasahuje do zájmů bloku. Biden k tomu dnes řekl, že naposledy, kdy NATO měnila svou strategii, bylo Rusko charakterizováno jako partner a o Číně se v ní nemluvilo vůbec. "Svět se od té doby pořádně změnil," poznamenal americký prezident.