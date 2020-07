Uzavření škol v USA zachránilo 40 tisíc životů, naznačila studie

Politici i učitelé v USA se rozdělili na dva tábory v otázce, jestli se děti mají opět vrátit do školních lavic. V mnoha případech mají školy špatně větrané prostory a nenabízejí možnost účinného sociálního distancování, proto se virus SARS-CoV-2 může snadněji přenášet. Protiargument spočívá v tom, že děti nejsou vůči viru tolik zranitelné a školy dětem poskytují vzdělání, sociální interakci a stabilitu.

Nový výzkum se zaměřil na přenos viru během uzavření škol ve všech 50 státech během března letošního roku. Ukázal, že pokud by školy zůstaly otevřené, odhadem by se nakazilo 639 lidí na 100 000 obyvatel, ale po uzavření se počet snížil na 215 případů. To znamená, že v celých Spojených státech uzavření zabránilo nákaze 17,37 miliónů lidí a 40 600 úmrtí. Procentuálně se celkově snížil počet nových případů covid-19 o 62 %. Vědci však uvádějí, že státy, které uzavřely školy dříve, snížily riziko přenosu až o 72 % v porovnání s 49 % se státy, které na pandemii reagovaly později.

Modelová studie zahrnula i faktory, které ovlivnily počty pozitivních případů, jako je veřejné shromažďování, uzavření barů, restaurací a dalších nepodstatných podniků, dostupnost testování i počet lidí z pečovatelských domů a rasovou demografii. Vědci uvádějí, že poskytnutá data jsou pouze odhady, protože existuje mnoho proměnných, které nezaručují stoprocentní izolaci. Poznamenali také, že uzavření škol nezabránilo dětem ve shromažďování a omezilo především aktivity rodičů, kteří museli s dětmi zůstat doma a tím se pravděpodobně snížil přenos viru. Uvádí to server Business Insider.

Centrum pro kontrolu a prevenci nemocí vydalo pokyny, které podporují znovuotevření škol, ale některé školy přizpůsobují výuku a budou se otevírat pouze částečně, například v New Jersey. „Rozhodnutí o znovuotevření škol během podzimu roku 2020 patří k největším výzvám, kterým USA čelí po několik generací. Federální agentury by měly upřednostnit financování výzkumu, který ukazuje nejúčinnější postupy ve vzdělávacím prostředí,“ uvedli vědci závěrem ve své studii.