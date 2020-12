V USA možná do konce týdne schválí použití vakcíny od Moderny, pandemie nepolevuje

FDA dnes zveřejnil materiály o testování daného přípravku a potvrdil hodnocení výrobce, že vakcína má účinnost okolo 95 procent. Údajně v této souvislosti nejsou "žádné specifické obavy ohledně bezpečnosti", neboť závažné vedlejší účinky byly při testování vzácné. Objevily se pouze nepříjemné, ale nikoli nebezpečné bolesti hlavy, horečka nebo únava, uvádí FDA.

"Na základě povzbudivých zjištění agentura hodlá v pátek udělit povolení pro krizové použití vakcíny, uvedli lidé obeznámení s plány FDA. Rozhodnutí by přineslo milionům Američanů přístup ke druhé koronavirové vakcíně, a to možná už od příštího týdne," píše NYT.

V pondělí v USA začalo očkování zdravotníků vakcínou vyvinutou ve spolupráci Pfizeru a BioNTech. Její nasazení umožnil FDA minulý pátek, přičemž povolil vakcinaci všech osob starších 15 let s výjimkou těhotných žen či osob s poruchou imunitního systému. Do několika dní se má očkovací kampaň rozběhnout také v domovech pro seniory.

Látka společnosti Moderna má oproti přípravku Pfizeru výhodu v tom, že nemusí být skladována v extrémně nízkých teplotách, a bude proto jednoduší ji distribuovat až k samotným pacientům. I tato vakcína by se ovšem pro maximální ochranu podávala ve dvou dávkách, přičemž druhé očkování se má provádět čtyři týdny po prvním.

Moderna požádala FDA o schválení své vakcíny na přelomu listopadu a prosince. Pokud jí dá ve čtvrtek zelenou výbor externích poradců a následně i samotný regulační úřad, mohly by první dodávky být do 24 hodin na cestě do očkovacích center, uvádí BBC.

Pozitivní zprávy o uvádění vakcín do oběhu kontrastují se znepokojivým vývojem epidemie covidu-19, která je momentálně v USA silnější než v kterékoli dřívější fázi. Každý den v průměru umře více než 2000 lidí a celkově už je s koronavirem spojována smrt více než 300.000 osob. Zdravotnictví bojuje s náporem pacientů, kterých už je podle iniciativy The COVID Tracking Project v amerických nemocnicích skoro dvojnásobný počet oproti maximální bilanci hospitalizací z jara.

Our daily update is published. States reported 2.1 million tests, 193k cases, and 1,358 deaths. There are 110,549 people currently hospitalized with COVID-19, a new record for hospitalizations. pic.twitter.com/NGv7muVzEt