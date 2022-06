V USA se během vlny omikronu zvýšila úmrtnost ve skupině lidí starších 65 let

Podle deníku The New York Times je to důsledek prodlužování doby od posledního očkování a také schopnosti této varianty obejít imunitní obranu. Údaj o rostoucích úmrtích ve skupině Američanů starších 65 let popírá dosavadní poznatky o relativní mírnosti omikronu.

Za čtyři měsíce vlny omikronu zemřelo téměř tolik Američanů starších 65 let jako za půl roku v době vlny varianty delta, která způsobovala těžší symptomy.

Celkově úmrtí na covid-19 v USA ubývá, ale velkou část mrtvých tvoří senioři.

"To není pouze pandemie neočkovaných. Starší dospělí stále čelí vysokému riziku, a to i ti se základní sadou očkování," sdělil Andrew Stokes z Bostonské univerzity.

Covid-19 vždy zabíjel více starší lidi, ale letos se poměr mrtvých v této věkové skupině zvýšil nejvíce od doby, kdy se začalo očkovat. Americká administrativa kvůli tomu v posledních týdnech začala vyzývat občany starší 50 let, aby si nechali dát druhou posilující dávku vakcíny, a zavedla novou formu distribuce antivirálních léků.

V mnoha částech USA ale podle lékařů převažuje dezorganizace, starší pacienti podle nich často neřídí auto nebo se nepřipojují na internet, takže se k antivirotikům dostávají složitě.

V celé zemi počet úmrtí na covid-19 v posledních týdnech poklesl na průměrných 400 denně. Mezi seniory a mladými se však úmrtnost zvýšila. Mezi Američany středního věku byla vysoká loni v létě a na podzim a v této skupině je nyní značná imunitní ochrana.

Novou hrozbu mohou přinést subvarianty omikronu. Mezi mladými lidmi je málo těch, jež je nutné hospitalizovat, mezi lidmi nad 70 let na severovýchodě země to v zimě byla třetina.

"Myslím, že budeme svědky zvýšené úmrtnosti, pro starší lidi bude s klesající imunitou narůstat riziko," řekla Sharon Inouyeová z lékařské fakulty Harvardovy univerzity.

Ve skupině nad 65 let není v USA očkováno 13 procent lidí, tři procenta lidí v této skupině dostala jenom jednu dávku vakcín firem Moderna nebo Pfizer a 14 procent má dvě, ale ne posilovací dávku.