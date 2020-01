Koronavirus se valí jako lavina. Mongolsko zavře hranice s Čínou

Mongolsko dává svým občanům, kteří jsou momentálně v Číně, čas do 6. února, aby se vrátili do vlasti. Lidé, již se budou chtít do této země dostat, nebudou smět přicestovat přes Čínu.

Území Mongolska je vklíněné mezi Ruskem a Čínou. Ze země zatím žádné případy nákazy koronavirem hlášeny nejsou.

Vláda v Ulánbátaru také dnes uvedla, že se bude snažit repatriovat 30 mongolských občanů z Wu-chanu, centra nynější epidemie. Ta si v Číně doposud vyžádala život 213 lidí.